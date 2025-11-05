La decide una doppietta di Luis Diaz, inutile la rete di Joao Neves ma a pochi istanti dall'intervallo è arrivata l'espulsione per Luis Diaz, per un bruttissimo fallo su Hakimi con l'ironia del giocatore ospite.

Samuele Dello Monaco 5 novembre - 12:48

Un commento inopportuno del difensore del Bayern Monaco, Josip Stanisic sull'infortunio di Hakimi provocato da un suo compagno di squadra, ha scatenato un'ondata di indignazione al termine della tesa sfida di Champions League vinta 2-1 contro il Paris Saint-Germain. Ricostruiamo l'accaduto e soprattutto cosa sta succedendo in queste ore.

L'infortunio di Hakimi e le infelici dichiarazioni di Stanisic — L'episodio al centro della polemica è il brutto fallo che ha portato all'espulsione diretta di Luis Díaz, attaccante del Bayern, poco prima dell'intervallo. Díaz, autore di una doppietta, è intervenuto in modo sconsiderato e violento sulla caviglia sinistra di Achraf Hakimi. Il terzino del PSG, che festeggiava il suo 27° compleanno, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime e, secondo i primi resoconti, ha abbandonato lo stadio in stampelle.

Nella zona mista post-partita, Stanisic ha commentato l'incidente. Dopo aver ammesso che il suo compagno di squadra avrebbe dovuto "approcciare la situazione con più delicatezza", ha risposto con una battuta che ha gelato il pubblico. Alla domanda, se Díaz si fosse scusato con la squadra negli spogliatoi per aver lasciato i compagni in dieci uomini, il difensore croato ha risposto: "No", aggiungendo poi sorridendo: "Lo abbiamo ringraziato. Sto scherzando! Era felice alla fine della partita, come tutti noi".

Le polemiche social — Questa frase, in particolare "lo abbiamo ringraziato" pronunciata ridendo di fronte a un infortunio che appare serio per Achraf Hakimi, è stata immediatamente accusata di mancanza di classe ed empatia. Sui social media è esplosa l'indignazione, con numerosi utenti che hanno definito le parole di Stanisic "vergognose" e "di cattivo gusto".

Il contrasto con le dichiarazioni più caute dell'allenatore Kompany, che aveva invece augurato una pronta guarigione a Hakimi, appare netto: "All'inizio non mi sembrava così grave, quando un giocatore si infortuna penso sempre a quello che è successo a Jamal Musiala e mi sono chiesto se fosse paragonabile. La cosa più importante è che Hakimi non rimanga infortunato troppo a lungo. Gli auguro una pronta guarigione".