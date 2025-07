Psg-Bayern Monaco, una sfida dal sapore Champions: il pronostico DDD

Sapore di Champions League: Psg e Bayern Monaco ad Atlanta si giocheranno l'accesso alle semifinali del Mondial per Club

Domenico Ciccarelli 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 09:12)

La sfida che andrà in scena al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha un sapore particolare: Psg-Bayern Monaco si giocano l'accesso alle semifinali del Mondiale per Club. Sono i quarti della competizione targata FIFA, ma potrebbe essere tranquillamente una finale. D’altronde, per ciò che hanno mostrato nel loro cammino negli USA, sono le due squadre maggiormente in forma.

Psg-Bayern Monaco: il cammino delle due squadre negli USA — Il club parigino, neo Campione d’Europa, anche in terra statunitense ha fatto prevalere la propria idea di gioco. Ormai Luis Enrique ed il Psg hanno formato un connubio perfetto: dinamismo, offensività, ed il pressing alto è la loro arma letale. 10 reti siglate e solo una subita, queste finora sono le statistiche della formazione francese in questo Mondiale per Club. Dopo aver eliminato l’Inter Miami di Leo Messi con un netto 4-0, quello col Bayern Monaco sarà il prossimo step da superare.

La squadra tedesca, a sua volta, ha mostrato di essere ben organizzata e di avere molte alternative nel roster. È vero, la prima sfida con l’Auckland City non è stata impegnativa, ma Harry Kane, Musiala e Olise già hanno siglato tre reti a testa, e la sensazione è che non intendano fermarsi. Il Bayern Monaco, dopo aver superato l’ostacolo Flamengo agli ottavi del Mondiale per Club, vorrà sicuramente tenere testa ai campioni d'Europa del Psg.

Le probabili formazioni di Psg e Bayern Monaco — Nessun cambio da parte di Luis Enrique per il suo Psg. Il tecnico spagnolo sarebbe pronto a schierare gli stessi undici visti con l’Inter Miami: Barcola, Doué e Kvaratskhelia sono pronti a creare scompiglio nella difesa bavarese. Discorso uguale per quanto riguarda il Bayern Monaco. Vincent Kompany vuole staccare il pass per le semifinali del Mondiale per Club, motivo per cui dovrebbe fare affidamento ai suoi fedelissimi.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Vincent Kompany.

Il pronostico — Creare un pronostico per questa sfida dal sapore di Champions League è veramente molto complicato. Infatti, la differenza tra il favorito per la vittoria è minima. Il successo del Psg è quotato a 2.25, mentre quello del Bayern Monaco lo dà a 3.00. Il pareggio è a quota 3.55. Visto che le quote non sono bassissime, si potrebbe dar fiducia ai campioni d’Europa: 1+Goal a 3.75 è la soluzione migliore.