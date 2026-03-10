Lo scorso 13 luglio i Blues hanno demolito i parigini nella finale del Mondiale per Club. 8 mesi dopo i francesi hanno la possibilità di prendersi la loro rivincita

Mattia Celio Redattore 10 marzo - 17:37

V per Vendetta. Non ci stiamo riferendo al film del 2005 ma all'obiettivo del PSG. I parigini domani sera ospiteranno il Chelsea nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, gara di ritorno il prossimo martedì, in una sfida dal sapore molto particolare per la squadra di Luis Enrique. Questo doppio confronto può essere, infatti, l'occasione per riscattare l'umiliazione subìta nella finale del Mondiale per Club lo scorso luglio per mano dei Blues.

PSG-Chelsea, dalla finale del Mondiale per Club agli ottavi di Champions League. Cosa è cambiato — Sono passati quasi 8 mesi da quel famoso 13 luglio. Al MetLife Stadium di East Rutherford PSG-Chelsea si contendevano il trofeo di Campione del Mondo per Club. La squadra di Luis Enrique ci arriva fresca di vittoria della Champions League grazie al dominante 5-0 sull'Inter e, ovviamente, i pronostici la danno per favorita. Ma il Chelsea di Enzo Maresca (vincitrice della Conference League) compie l'impensabile: demolisce i campioni d'Europa con un clamoroso 3-0. La doppietta di Palmer e la rete di Joao Pedro, tutte nei primi 45 minuti, portano la Coppa allo Stamford Bridge davanti agli occhi increduli di milioni di amanti del calcio.

Otto mesi dopo la situazione non è cambiata molto: sulla panchina dei Blues adesso siede Liam Rosenior mentre a difendere la porta dei parigini non c'è più Gigio Donnarumma ma Matvej Safonov. Il club francese comanda la Ligue1 ma la vittoria è tutt'altro che scontata: una sola lunghezza dalla sorpresa Lens. Il Chelsea, a sua volta, è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League in una stagione molto altalenante culminata, appunto, con l'esonero del tecnico azzurro. È vero che nei rispettivi campionati l'andamento è completamente opposto ma in Europa il discorso può cambiare.

Durante il loro cammino fino alla sfida di domani sera, i Blues hanno terminato la fase campionato al sesto posto conquistando così la qualificazione diretta alla fase finale dopo il decisivo 3-2 al Diego Maradona contro il Napoli. Tra i risultati di grande rilievo spicca il 3-0 inflitto al Barcellona alla 5^ giornata. Il PSG, invece, si è vista sfumare la qualificazione all'ultimo turno dopo il pari con il Newcastle. Un grande calo di rendimento nelle ultime quattro giornate dopo i tre successi e il KO contro il Bayern Monaco all'inizio del torneo.

In base alle statistiche, la squadra di Luis Enrique può avere a disposizione il vantaggio dal punto di vista realizzativo dato che durante la fase campionato hanno trovato la via della rete ben 21 volte. Un segno che l'attacco parigino sa come colpire. Il Chelsea, invece, conta 4 reti in meno ma, dalla sua parte, conta una difesa un po' solida dato che ha subìto una rete in meno (10 contro le 11 del PSG). C'è da considerare, inoltre, che durante il playoff contro il Monaco, i campioni in carica hanno preso 4 reti tra andata e ritorno. Un dato da tenere sotto osservazione.

