Psg e Tolosa, le due curve boicottano la Supercoppa: prezzi, stadio, tutto sbagliato…

Gli ultras delle due squadre si stanno muovendo per impedire a chiunque di assistere alla partita, a causa di quello che considerano un disprezzo per il calcio francese…

Gli ultras di Paris Saint-Germain e Tolosa non assisteranno alla finale di Supercoppa di Francia tra i due club il 3 gennaio per protestare contro i prezzi elevati della partita e il fatto che si giocherà al Parco dei Principi, il campo di casa dei parigini.

"Questa partita è stata programmata all'ultimo minuto e si giocherà sul campo dei nostri avversari, come possiamo aspettarci correttezza sportiva?", hanno tuonato i radicali del gruppo “Toulouse Téfécé” in un comunicato diffuso sui social lunedì.

In precedenza, venerdi scorso, i sostenitori parigini del “Collectif Ultras Paris” avevano protestato per i prezzi della gara, più alti di quelli della Champions League, e avevano bollato la la Ligue de Football Professionnel (LFP) come “ipocrita” per aver scelto di disputare la finale in Francia dopo che era stata sbattuta la porta alla Thailandia, dove si sarebbe dovuta disputare.