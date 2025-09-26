Le parole al miele verso Zidane e lo sfottò all'amico Kylian Mbappé: le parole di Hakimi, difensore del Psg.

Mattia Celio Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 13:09)

Ogni calciatore, come ogni sportivo, ha il suo maestro, o il suo principale punto di riferimento. La persona grazie alla quale lo sportivo ha potuto esordire ad alti livelli, ha potuto costruire una carriera memorabile. Insomma, colui che ha maggiormente creduto nelle proprie capacità. Per Achraf Hakimi, tale ispirazione prende il nome di Zinedine Zidane. Proprio il capitano del PSG ha voluto omaggiare la leggenda francese.

PSG, Hakimi e il ruolo fondamentale di Zidane: "Mi ha dato fiducia" — Se oggi Achraf Hakimi sta vivendo un momento magico nella sua carriera, se fino ad oggi ha collezionato tanto successi lo deve, come lui stesso ha dichiarato, alla persona che ha creduto veramente in lui. Stiamo parlando di Zinedine Zidane. La leggenda francese è stato suo allenatore ai tempi delle giovanili del Real Madrid e, soprattutto, il primo a credere in lui nel mondo dei professionisti: "Cosa mi ha trasmesso? Mi ha dato fiducia – racconta Hakimi a Canal+ – Ero nella squadra riserve con il Castilla, avevo 17/18 anni, e lui mi ha invitato in prima squadra facendomi giocare. Gli sarò eternamente grato".

Il capitano del PSG, e del Marocco, non ha avuto molta fortuna nel Real Madrid (appena 17 presenze e 2 reti), ma dopo il suo passaggio al Borussia Dortmund la carriera ha preso il volo, sia in Germania che all'Inter. E anche adesso con i parigini. Tutto questo grazie alla fiducia di Zizou: "Ho imparato molto da lui, dal suo rapporto con i giocatori, dal modo in cui comunica… Parlava con noi come se fossimo suoi figli, come se desse un consiglio a suo figlio Luca, e voleva il meglio per me".

Inoltre, il difensore del Paris Saint-Germain ha composto la sua squadra ideale, uno stellare 4-3-3 ricco di campioni. Hakimi ha inserito in difesa sé stesso insieme a Bounou, Sergio Ramos, Paolo Maldini e Marcelo. A centrocampo, un trio di fuoriclasse con Luka Modric, Zinedine Zidane e Ronaldinho. In attacco, invece, spazio a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo "Il Fenomeno". Nessun posto per l'amico Mbappé, ma ha ammesso: "È il primo cambio. Quando vincerà il Pallone d'Oro lo inserirò".