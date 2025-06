Ecco dove poter seguire in diretta il terzo ottavo di finale della competizione targata FIFA in programma domenica alle ore 18 ad Atlanta

Filippo Montoli 29 giugno - 10:56

La seconda giornata di Ottavi di Finale del Mondiale per Club si apre alle ore 18 con Psg-Inter Miami. La partita è tra le più attese considerato il passato in comune di Messi con i parigini e di quello del "gruppo ex Barcellona" con Luis Enrique. Sia l'argentino sia lo spagnolo hanno parlato dell'importanza dell'incontro per loro nelle interviste che precedono la partita. Chi avrà la meglio affronterà nei Quarti di Finale la vincente di Flamengo e Bayern Monaco. Ecco dove poter vedere Psg-Inter Miami in diretta tv e streaming.

Come arrivano le due squadre — I campioni d'Europa e di Francia arrivano alla partita dopo aver chiuso il Gruppo B in prima posizione. La sconfitta contro il Botafogo si è rivelata indolore, grazie a una differenza reti migliore rispetto ai brasiliani. Le altre due partite contro Atletico Madrid e Seattle Sounders sono state vinte rispettivamente 4-0 e 2-0. La squadra di Luis Enrique è la grande favorita per passare il turno e il rientro di Dembélé potrebbe dare una mano ulteriore.

La squadra allenata da Javier Mascherano arriva all'incontro ancora da imbattuta in questo Mondiale per Club. Decisiva è stata la vittoria per 2-1 sul Porto che, insieme ai due pareggi contro Al Ahly (0-0) e Palmeiras (2-2), hanno permesso agli statunitensi di chiudere al secondo posto. Solo la differenza reti ha premiato i brasiliani, passati così per primi.

Le probabili formazioni — L'unico dubbio per Luis Enrique era rappresentato da Dembélé, rientrato in gruppo, ma difficilmente schierabile dall'inizio. Il tecnico asturiano dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. Donnarumma in porta. In difesa gli esterni Hakimi e Mendes saranno affiancati da Marquinhos e Pacho. I tre di centrocampo consisteranno in Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Davanti, Doué e Kvaratskhelia daranno supporto alla punta Ramos.

Lato Inter Miami, Mascherano ha tra gli indisponibili diversi giocatori e molti in dubbio. Anche l'argentino scende in campo con il suo modulo preferito: il 4-4-2. Ustari, uno dei più in forma della squadra, confermato in porta. Difesa composta da Weigandt, Avilés, Falcon e Allen. A centrocampo i due centrali Busquets e Cremaschi saranno accompagnati sulle fasce da Allende e Segovia. In attacco confermata la coppia Messi-Suarez.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Avilés, Falcon, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Javier Mascherano.

Psg-Inter Miami, dove vedere la partita in diretta — La gara valida per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club e in programma domenica 29 alle ore 18 sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sull'app di Dazn.