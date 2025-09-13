PSG-Lens, torna la Ligue 1: strategie e tattiche delle due formazioni

Luis Enrique tiene molto al possesso palla e l’arma letale del PSG è proprio quella di pressare molto alto mentre il Lens vuole sorprendere maggiormente in contropiede per una sfida aperta a tutto

Domenico Ciccarelli 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 09:02)

Terminata la sosta legata agli impegni delle Nazionali, torna il calcio dei club. In Francia prosegue la Ligue 1, dove andrà in scena la 4ªgiornata del campionato. Tra le tante sfide c’è anche quella tra i campioni in carica del PSG e il Lens, pronti a sfidarsi questo weekend al Parco dei Principi di Parigi.

PSG-Lens: la forma delle due squadre — La squadra di Luis Enrique, in attesa dell’inizio della UEFA Champions League, si presenta al match con un filotto di tre vittorie: 9 punti che permettono al PSG di stare, momentaneamente, in vetta alla classifica con il punteggio pieno. Nell’ultima gara della Ligue 1, i campioni di Francia hanno rifilato ben 6 reti al Tolosa.

Buon inizio anche da parte del Lens. La squadra guidata da Pierre Sage, nonostante la falsa partenza con l’Olympique Lione, nei due turni successivi è riuscita a collezionare due successi. Le vittorie prima con l’Le Havre e poi il Brest, hanno premesso alla formazione giallorossa di rimettersi in riga. Ma che partita potrebbe essere quella con il PSG?

PSG-Lens: strategia e tattica — Come è ben noto, Luis Enrique tiene molto al possesso palla e l’arma letale del PSG è proprio quella di pressare molto alto in modo da recuperare immediatamente il pallino del gioco. Molto spesso in fase offensiva, invece, i due terzini si accentrano creando superiorità numerica, mentre i centrocampisti ruotano e liberano diversi spazi.

Il Lens, schierato in campo con il solito 3-4-2-1, cerca di colpire in contropiede, grazie anche alla velocità e la fisicità di Rayan Fofana (lo scopo del calciatore francese è quello di legare il gioco). La squadra di Pierre Sage ha come base la costruzione del basso, e l’asso nella manica è appunto quello di giocare verticale appena ha la giusta occasione.