Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale

Sull'entusiasmo per la conquista della finale di Champions League, la seconda consecutiva, il PSG ha presentato la maglia che indosserà nella prossima stagione. Come ha dichiarato il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaïfi, la nuova divisa presenta un chiaro ritorno alle origini, un modo per omaggiare la storia della squadra e di tutte le generazioni di tifosi. L'entusiasmo sale alle stelle.

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I giocaotri del Paris Saint-Germain festeggiano la qualificazione alla finale di Champions League. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

PSG, la maglia che "omaggia tutte le generazioni di tifosi"

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L'atmosfera in casa PSG è alle stelle. E non solo per la finale di. Nelle ultime ore, infatti, il club parigino ha presentato la maglia per la stagione 2026-27. Si tratta di una maglia molto speciale perché, come lo stesso Nasser Al-Khelaïfi ha dichiarato, "è un vibrante omaggio a tutte le generazioni di tifosi". Una sorta di ritorno alle origini.Come mostrano le immagini, la divisa mantiene i tradizionali colori blu, bianco e rosso, ma la novità sta nel ritorno dell'ampia striscia rossa centrale. Un'altra novità è la posizione centrale del logo del club, sopra lo "swoosh", il simbolo distintivo della Nike, fornitore tecnico della squadra da 37 anni. Concepita come una vera e propria dichiarazione d'amore per Parigi e i suoi tifosi, celebra il legame tra il campo e gli spalti e sarà indossata da tutti i settori del club la prossima stagione.

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"Con questa reinterpretazione della tonalità blu reale, abbinata a un'ampia fascia centrale rossa circondata da sottili linee bianche, il Paris Saint-Germain riafferma con forza la propria identità visiva - ha dichiarato il club - Questa maglia riporta in campo un'estetica iconica, profondamente radicata nella cultura del club e cara ai suoi tifosi." Il debutto della nuova divisa arriverà nella partita di domani contro il Brest.

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