La Ligue 1 propone una sfida sulla carta sbilanciata ma sempre interessante: PSG-Brest, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il PSG, primo a 70 punti, guida il campionato e vuole consolidare il primato, mentre il Brest, undicesimo a 38 punti, cerca continuità e punti per chiudere la stagione nella parte centrale della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Luis Enrique, si presenta con un 4-3-3 di altissimo livello tecnico e offensivo. Il tridente Dembélé–Kvaratskhelia–Barcola garantisce velocità e imprevedibilità, mentre Vitinha e Zaire-Emery assicurano qualità e controllo a centrocampo.

Il Brest, guidato da Eric Roy, risponde con un 4-2-3-1 compatto e organizzato, basato su equilibrio e ripartenze. Ajorque sarà il riferimento offensivo, supportato da Del Castillo e Mboup per provare a creare pericoli.

Le probabili formazioni di PSG-Brest

Ci si attende una partita con un copione chiaro: il PSG farà la gara con possesso e pressione alta, mentre il Brest cercherà di difendersi con ordine e sfruttare le transizioni. In match di questo tipo, la differenza la fanno qualità individuale e gestione dei momenti.

PSG (4-3-3): Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Brest (4-2-3-1): Majecki, Locko, Coulibaly, Diaz, Lala, Magnetti, Chotard, Mboup, Del Castillo, Edimbe, Ajorque. Allenatore: Eric Roy

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