Il difensore del PSG e la moglie dovranno rispondere in tribunale delle forti accuse lanciate dalla famiglia di domestici che ha lavorato per loro dal 2024 al 2025

Pietro Rusconi Redattore 21 gennaio - 19:00

La prima squadra di Parigi non sta passando un gran momento. Nelle ultime tre partite il PSG ha infatti perso 2 partite importanti, con 1 sola vittoria ai danni del Lille. La debacle in Coppa di Francia nel derby col Paris Fc e il bruciante 2-1 con lo Sporting Lisbona hanno alimentato la benzina sul fuoco di una stagione complicata. Gli infortuni sono stati parecchi, lunghi e importanti (Dembélé, Doué, Hakimi...) e il club si è trovato improvvisamente al secondo posto, dietro il meno attrezzato Lens. Tuttavia, non sono solo i risultati sportivi ad aggravare la precaria forma del club. In queste ore infatti ha preso piede il caso giudiziario relativo al difensore Lucas Hernandez e alla moglie Victoria Triay.

Lo sfruttamento lavorativo dei domestici colombiani — La testata francese Paris match ha riportato la notizia provocando lo stupore di tifosi e addetti ai lavori. Le accuse provengono dalla famiglia colombiana che ha lavorato presso gli Hernandez tra il settembre 2024 e il novembre 2025. Depositata presso la Procura di Versailles, la denuncia rivela dettagli pesanti sulle condizioni lavorative della famiglia. Essi infatti accusano Lucas Hernandez e la compagna di non aver mai regolarizzato il loro contratto professionale e lo status legale. Il nucleo familiare svolgeva lavori domestici (le donne) e di guardia (gli uomini) per 72-84 ore settimanali (con disponibilità di 24 h/g), senza giorni di riposo.

Victoria Triay ha conosciuto Marie, all'epoca infermiera, durante un soggiorno in Colombia. La promessa iniziale della moglie di Lucas Hernandez sarebbe stata quella di regolarizzare lo status della 27enne colombiana in breve tempo (6 mesi). Dopodiché c'è stata la richiesta di altro personale, che ha condotto i genitori e i fratelli di Marie a trasferirsi a Parigi in cambio di un'ulteriore promessa di regolarizzazione amministrativa, mai mantenuta.

Dagli atti risulta che nessuno dei 5 dipendenti possedeva un contratto e contributi previdenziali, rafforzando il banco dei querelanti. Inoltre nel febbraio 2025 è stato fatto firmare un accordo di riservatezza unito a della falsa documentazione spagnola per dissimulare lo status irregolare dei colombiani.

La difesa di Lucas Hernandez — Tuttavia, è nell'Ottobre 2025 che la madre e Marie vengono licenziate a causa di una lite. Nei giorni seguenti la famiglia Hernandez avrebbe redatto dei contratti di lavoro con orari part-time, con salari parecchio inferiori rispetto a quelli percepiti, in un tentativo di tarda regolarizzazione retroattiva del contesto lavorativo.

Dopo le ulteriori accuse di pressioni e intimidazioni verbali, i legali del calciatore francese hanno preso in carico la questione diffondendo un comunicato attraverso il profilo social del difensore. Il verdetto finale spetterà alla Procura di Versailles.