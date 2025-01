Barcola segna e inventa, difesa Citizens da film horror: le pagelle di Psg-Manchester City

Psg-Manchester City, le pagelle di un match incredibile vinto dai parigini in rimonta. Barcola è il migliore in campo, male la difesa inglese.

Gennaro Dimonte 23 gennaio - 00:07

Il Psg si porta a casa tre punti vitali al termine di un match folle contro il Manchester City in Champions League. Clamorosa la rimonta da 0-2 a 4-2 con le sei reti realizzate tutte nella ripresa. Con questo successo i ragazzi allenati da Luis Enrique sono a un passo dalla qualificazione ai playoff, City obbligato a vincere. Dalla prestazione di Barcola a quella di Dias, andiamo a dare uno sguardo alle pagelle fatte dalla nostra www.

Le pagelle del match — -

Psg — Donnarumma 7: Para tutto nel primo tempo, soprattutto in due occasioni su Savinho. Non può nulla sulle due reti del City, sicuro nelle uscite.

Hakimi 6: Segna la rete dell'1-0 ma viene annullata per centimetri. Si gioca di meno dalle sue parti e i gol subiti nascono da azioni sulla sua fascia.

Marquinhos 6.5: Sfortunato sulla prima rete di Grealish in marcatura, incolpevole nella seconda occasione. Prestazione comunque molto positiva.

Pacho 6: Partita sufficiente ma pesa la sfortunata deviazione in occasione del gol di Haaland.

Mendes 7: Perennemente in spinta, un pericolo per gli avversari. In difesa non fa quasi mai passare un fenomeno come Foden.

Ruiz 7: Detta i tempi della manovra e non va mai in difficoltà. Solo un salvataggio sulla linea gli nega la gioia del gol. (Dal 61' Zaire-Emery 6.5: Entra benissimo in una fase del match in cui l'inerzia è dalla parte parigina).

Vitinha 7: Sa fare tutto, attaccare e difendere. Da una sua punizione nasce la rete del 3-2.

Neves 7: Sicuramente l'uomo che ha deciso il match. Colpisce di testa indisturbato e dà una grossa mano in fase offensiva.

Lee 5.5: Meno appariscente rispetto ai compagni di reparto e viene sostituito all'intervallo. (Dal 46', Dembelè 7.5: entra con l'approccio giusto e fa il panico in area avversaria. Segna la rete dell'1-2 e colpisce una traversa sul 2-2.

Doue 6.5: Colpisce la traversa che propizia il gol di Barcola ma pecca di cinismo, soprattutto nel primo tempo. (Dal 61' Ramos 7: Sigla la definitiva rete del 4-2, quanto basta per prendere un voto alto).

Barcola 8: Il migliore in campo senza ombra di dubbio. Si mangia letteralmente gli avversari sulla fascia sinistra, serve l'assist per il gol di Dembelè e segna il 2-2. (Dall'81' Hernandez: sv).

Manchester City — -

Ederson 6.5: Nonostante i quattro gol presi ha effettuato parate importanti e gli va dato atto.

Nunes 5.5: Cerca di spingere quanto più possibile sulla sinistra ma trova un Mendes e soprattutto Barcola in versione motorino. Fa fatica nella ripresa. (Dal 78', Stones 4.5: Gli bastano 15 minuti per perdersi in marcatura Neves sul 3-2).

Akanji 5: In estrema difficoltà contro i giovanissimi avversari. Responsabile in almeno due dei quattro gol subiti.

Dias 5: Lento e macchinoso, viene sostituito dopo 45'. (Dal 46', Lewis 5: Da un suo errore in retropassaggio nasce il 4-2 del Psg).

Gvardiol 5: Non è un terzino e si vede. Si perde in marcatura Hakimi nella rete annullata, lento in copertura sulle reti di Dembelè e Barcola.

Kovacic 5.5: Nel primo tempo non fa neanche così male e cerca di uscire palla al piede. Cala alla distanza. (Dal 70', Gundogan 6: si fa vedere con un tiro pericoloso).

Silva 6: Con la sua solita tecnica e calma olimpica, gestisce anche i palloni più pericolosi.

Foden 5.5: Non crea praticamente nulla nonostante la grande voglia che lo contraddistingue.

De Bruyne 5: Inesistente, mai nel vivo del gioco. (Dal 70' McAtee 5: stesso discorso del suo compagno di squadra).

Savinho 5: Sprecone in almeno due occasioni nel primo tempo, poteva fare sicuramente meglio. (Dal 46', Grealish 6.5: Un gol e quasi un assist, il più positivo tra gli ospiti).

Haaland 6.5: Mezzo voto in più solo per il gol fatto, non è stata la miglior partita per il bomber norvegese.