Pazzo Psg contro il Manchester City: da 0-2 a 4-2. I ragazzi di Guardiola rischiano l’eliminazione

Gol e spettacolo a Parco dei Principi tra Psg e Manchester City ma a vincere sono i padroni di casa 4-2. Succede tutto nel secondo tempo, con Grealish e Haaland che sembrano chiudere i giochi nei primi minuti ma i parigini si rialzano in cinque minuti con le reti di Dembelè e Barcola . Di Joao Neves al 79' il gol che fa esplodere il pubblico parigino e mette seriamente nei guai i Citizens che dovranno necessariamente battere Club Brugge e sperare in una serie di combinazione per avere delle possibilità di disputare i playoff. Gonzalo Ramos chiude la sfida al 93', annullata per fuorigioco millimetro una rete ad Hakimi al 45'.

Luis Enrique che può contare sulla rosa al completo e schiera Doue prima punta supportato da Barcola e Lee. Haaland si prende l'attacco dei Citizens nel 4-2-3-1 di Pep Guardiola . L'approccio delle due squadre è il sintomo di chi vuole fare risultato per centrare la qualificazione e all'11' Vitinha non inquadra lo specchio di testa da pochi passi. Due minuti più tardi sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con De Bruyne che raccoglie un tiro di Savinho respinto da Donnarumma ma si fa murare proprio dal portiere italiano. Al 27' clamorosa chance per il vantaggio parigino, con Fabian Ruiz che lascia partire un bolide salvato sulla linea da un difensore. E' decisamente la giornata dell'estremo difensore azzurro che si supera anche su una conclusione ravvicinata di Savinho al 39'. Quando tutto sembra avviarsi verso l'intervallo il Psg la sblocca con una bella giocata di Hakimi ma il Var annulla la rete per posizione millimetrica di fuorigioco del marocchino.

Nella ripresa succede di tutto: da 0-2 City a 3-2 Psg

I presupposti per una partita piena di gol nella ripresa ci sono tutti e si avverano quando il Manchester City si porta in vantaggio con Grealish, abile a farsi trovare pronto in respinta su una palla corta in area. Al 53' gli inglesi raddoppiano con il sesto sigillo in Champions League di Haaland, servito in maniera fortunosa da Grealish. Il Psg non ci sta e segna l'1-2 tre minuti più tardi con Dembelè ma tanti sono i meriti di Barcola, autore dell'assist e di due dribbling da giocatore di livello superiore. Al 60' i parigini riportano incredibilmente in match in parità proprio con Barcola che ribatte in rete una palla finita sulla traversa dopo il tiro a giro di Neves. City decisamente in difficoltà e sofferente soprattutto sulle ripartenze che arrivano dalla parte sinistra del campo. L'impatto di Dembelè nel secondo tempo è devastante e al 70' sfiora la doppietta colpendo la traversa da posizione defilata. La rimonta del Psg è completata al 79', quando Neves colpisce indisturbato di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Vitinha. Nel finale Gundogan raccoglie una palla vagante in area e calcia da fuori area: a lato. Gonzalo Ramos chiude i giochi al 93', portando il suo club a un passo dalla qualificazione. City obbligato a vincere e a sperare negli avversari.