Riuscirà l'Anderlecht a frenare la cavalcata del Club Brugge? Possibili sorprese dietro l'angolo nel grande classico del Belgio.

Luca Paesano Redattore 10 gennaio - 17:47

La ventunesima giornata del campionato belga si infiamma con la sentitissima sfida del De Klassieker. Anderlecht e Club Brugge sono pronte ad affrontarsi domenica, allo Stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles, in una delle partite più sentite della nazione. L’appuntamento con il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30.

Anderlecht-Club Brugge, il momento delle due squadre — Domenica si affrontano rispettivamente la terza e la seconda forza della Jupiler Pro League. Tuttavia, a separare le due squadre ci sono ben 8 punti, frutto del differente cammino percorso fin qui dai due club. L’Anderlecht arriva alla sfida dopo aver perso le ultime due sfide di campionato contro Genk e Dender. È chiaro, dunque, che i 3 punti sarebbero fondamentali non solo per restare in scia delle squadre di vertice, ma anche per tenere a distanza le rivali che inseguono. Alle spalle dei biancoviola, infatti, ci sono Royal Antwerp, Union Saint Gilloise e Gent pronte al sorpasso.

Il Club Brugge viene invece da un momento straordinario ed è imbattuto in Jupiler Pro League da 12 giornate. L’ultima sconfitta dei Blauw en Zwart risale addirittura al 22 settembre, quando arrivò il sorprendente ko casalingo per 4-2 contro il Gent. Da lì in poi, gli uomini di Nicky Hayen non hanno sbagliato praticamente più nulla e sono ora in una serratissima lotta con il Genk per il primo posto.

Anderlecht-Club Brugge, i precedenti del De Klassieker — Quello di domenica sarà il 188esimo confronto della storia del campionato belga tra Anderlecht e Club Brugge. I precedenti tra le due squadre pendono in favore dei padroni di casa, ma ha molto più senso focalizzare l’attenzione solamente sugli ultimissimi incroci, che ben testimoniano l’inversione di rotta.

I biancoviola vivono un momento storico poco felice, che hanno visto il club fare fatica a reggere il passo delle altre squadre di vertice e, in particolare, del Club Brugge. Lo testimoniano in maniera inconfutabile i numeri delle ultime 20 partite, che hanno visto uscire l’Anderlecht vincitore in sole 2 occasioni. Al contrario, i neroblu hanno ottenuto 10 successi, mentre sono 8 i pareggi maturati tra le due squadre.

Anderlecht-Club Brugge, il pronostico della sfida — Il Club Brugge parte favorito sulla carta, sia per la striscia più che positiva di precedenti che per il margine che ha accumulato in classifica. La vittoria degli ospiti è quotata a 2.00 dai principali bookmakers.

In 5 degli ultimi 6 incontri sono andate a segno entrambe le squadre, per cui diventa interessante anche il segno Gol a 1.60. La curiosità è che in 7 delle ultime 8 sfide, sono stati i blauw en zwart a trovare la prima rete del match e 4 volte su 5 hanno vinto il primo tempo: il Club Brugge che segna il primo gol nel primo tempo è dato a 2.20.