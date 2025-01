Anderlecht-Club Brugge, 21 doppi ex nella storia del De Klassieker

Chi sono i volti più noti che hanno vestito le due maglie del derby belga? I doppi ex della sfida tra Anderlecht e Club Brugge.

Luca Paesano Redattore 10 gennaio - 10:15

La rivalità tra Anderlecht e Club Brugge è una delle più intense, sentite e affascinanti nella storia del calcio belga. 34 campionati a 19, 9 Coppe di Belgio a 11, 13 Supercoppe a 17: si tratta semplicemente del grande derby tra le due squadre più vincenti e rappresentative della nazione.

Anderlecht e Club Brugge, la nascita della rivalità — Gli incontri tra le due formazioni sono sempre garanzia di gol e spettacolo fin dagli anni ’60 e ‘70, quando il duello tra paars-wit e blauw en zwart pone le proprie radici. L’Anderlecht ha cominciato ad imporsi in patria a partire dal secondo dopoguerra, arrivando rapidamente ai vertici del campionato belga e iniziando a mettere in bacheca titoli su titoli. Il Club Brugge invece ha impiegato un po’ di tempo per poter raggiungere i vertici ed ha vinto il suo secondo scudetto solamente nella stagione 1972/73 (il primo lo aveva vinto nel 1920).

Da lì inizia la vera e propria battaglia, con le due squadre che si ritroveranno quasi sempre in lotta per il campionato e che, tra Coppa Uefa e Coppa dei Campioni, arriveranno a primeggiare anche in Europa tra anni ’70 e anni ’80. Negli ultimi anni, la trama della storia sembra essersi invertita rispetto al passato. A dominare il campionato belga da qualche anno a questa parte è il Club Brugge, con l’Anderlecht che quasi mai è stato in grado di giocarsi il titolo nell’ultimo decennio.

Anderlecht e Club Brugge, i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie — Come ogni rivalità che si rispetti, anche quella tra Anderlecht e Club Brugge presenta la propria lista di “infedeli”, ovvero di calciatori che nel corso della propria carriera hanno avuto l’onore di indossare entrambe le maglie. A dire il vero, l'elenco non è molto lungo. Nonostante la grande tradizione dei due club, sono stati appena 21 i giocatori che hanno vestito sia il biancoviola che il neroblu. Di seguito, ne riportiamo alcuni dei più noti.

Rob Rensenbrink — Tra i primi a cambiare casacca, e addirittura con un trasferimento diretto da una società all’altra, c’è Rob Rensenbrink, leggendaria ala dell’Olanda del calcio totale. Dopo un biennio a Brugge con 27 gol in 62 presenze, passò nel 1971 ai rivali dell’Anderlecht, dove divenne assoluto protagonista. In ben 9 stagioni con la maglia biancoviola, ha giocato più di 300 partite e segnato 202 reti, prima di sbarcare in America ai Portland Timbers.

Erwin Vandendaele — In entrambe le avventure al fianco di Rensenbrink c’era Erwin Vandendaele, un altro storico doppio ex delle due squadre. Dopo 10 stagioni e oltre 300 gettoni in neroblu tra il 1964 e il 1974, il mediano volò nel club della capitale nel triennio successivo, vincendo Coppa delle Coppe e Supercoppa Uefa.

Lorenzo Staelens — Stesso percorso, dal Club Brugge all’Anderlecht nel 1998, per il belga Lorenzo Staelens. Difensore centrale, libero, all’occorrenza anche mediano, rigorista e con lo straordinario fiuto per il gol. In 9 anni nella squadra fiamminga ha vinto 13 trofei e segnato 102 gol prima di trasferirsi a Bruxelles, dove conquista titolo e premio di miglior giocatore del campionato alla sua prima stagione, nel 1999.

Tom De Sutter — Tom De Sutter non è mai stato un attaccante brillante o particolarmente elegante, ma uno di quelli capaci di lasciare sempre e comunque il segno. Dopo esser sbocciato nelle giovanili del Club Brugge, il belga si è consacrato poi nei 3 anni e mezzo all’Anderlecht mantenendo una media di una rete ogni 3 presenze. Da lì ha fatto poi ritorno al Brugge per due stagioni, segnando 31 gol in 89 apparizioni.

Marc Degryse — E a proposito di attaccanti, chi ha scritto pagine di storia di entrambe le società è stato sicuramente Marc Degryse. Cresciuto nel vivaio del Club Brugge, ha fatto il suo esordio in prima squadra a 18 anni e 20 giorni e trovato la prima rete appena due mesi dopo. Dopo sei stagioni con i blauw en zwart, il centravanti ne ha trascorse altrettante con l’Anderlecht, segnando 107 reti da una parte e 88 dall’altra. Degryse è stato anche un elemento fondamentale per la nazionale belga, con cui ha disputato 63 partite e segnato 23 gol.

Marc Degryse, ex attaccante di Club Brugge e Anderlecht, nel corso di un impegno con la maglia della nazionale (Foto di Clive Brunskill/Allsport)

Gert Verheyen — Uno dei pochi a fare il percorso inverso è stato Gert Verheyen, attuale allenatore dell’Oostende. Dopo aver cominciato la carriera nell’Anderlecht, l’esterno belga è diventato un’autentica leggenda del Club Brugge. Con 559 apparizioni totali, è il terzo calciatore con più presenze nella storia dei blauw en zwart.

Alin Stoica — Alin Stoica è stato un interessante trequartista rumeno lanciato dalla Steaua Bucarest e passato per qualche mese anche in Italia, al Siena, senza mai esordire. Il calciatore è stato grande protagonista con l’Anderlecht a cavallo del nuovo millennio, prima di traferirsi poi per un biennio al Club Brugge.

Mats Rits — L’ultimo doppio ex in ordine cronologico è Mats Rits, centrocampista classe 1993 sbocciato nell’Ajax e affermatosi in patria al Mechelen. Nel 2018 si è trasferito al Club Brugge, dove, in 5 stagioni, ha collezionato quasi 200 presenze e una manciata di gol. L’Anderlecht lo ha prelevato nell’estate 2023 per 2 milioni di euro ed è ora protagonista con la formazione biancoviola.

Percy Tau — Una stagione in prestito al Club Brugge e i successivi sei mesi in prestito all’Anderlecht per Percy Tau, attaccante sudafricano di proprietà del Brighton. 45 presenze in un anno e mezzo senza lasciare troppe tracce, prima della cessione definitiva all’Al Ahly, dove gioca tutt'ora.