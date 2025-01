Non tantissimi, ma alcuni doppi ex della super-sfida di Champions League tra Psg e Manchester City sono emblematici, basti pensare a Nicolas Anelka o a George Weah.

Tra le partite più interessanti della penultima giornata della fase a gironi unica della Champions League , in programma mercoledì, spicca Psg - Manchester City . Una sorta di derby del Golfo tra due società che hanno rivoluzionato il calcio degli ultimi anni, ma che attualmente annaspano e rischiano di rimanere fuori dal treno play-off per gli ottavi della masssima competizione europea per club. Oltre che dalla ricca proprietà le due squadre sono accomunate anche perchè in passato ci sono stati dei giocatori che hanno indossato sia la maglia dei Citizens, sia quella dei parigini.

Psg-Manchester City: i doppi ex della super-sfida di Champions

Nicolas Anelka — Cresciuto nelle giovanili del Psg, Anelka esordisce in prima squadra nella stagione 1996-1997. Tra il 1997 e il 2000 disputa due stagioni all'Arsenal e una al Real Madrid prima di far ritorno a Parigi. 68 presenze e 19 reti totali con un Intertoto nel 2001 e tante esclusioni dai titolari da parte dell'allenatore Luis Miguel Fernandez. Per tale motivo la sua carriera proseguirà altrove. Dopo il prestito al Liverpool, indossa la maglia del Manchester City dal 2002 al 2005, totalizzando 45 gol in 103 presenze.

George Weah George Weah è il doppio ex che non ti aspetti. Col City disputerà solamente sei mesi nella stagione 2000-2001, realizzando 4 gol in nove partite; è invece grazie alle performance fornite in precedenza al Psg che spinge il Milan a puntare su di lui. All'ombra della Tour Eiffel l'attaccante liberiano vincerà 2 Coppe di Francia, 1 Coppa di Lega Francese e 1 Ligue 1 (campionato francese) con 56 reti in 138 presenze.

Mikel Arteta Nella stagione 2001-2002 si trasferisce in prestito al Psg dal Barcellona B, non trovando spazio nella prima squadra del Barcellona. Al Manchester City affiancherà Guardiola, in qualità di vice-allenatore, dal 2016 al 2019.

Claudio Gomes — Talentuoso centrocampista del Palermo, cresciuto nelle giovanili del Psg (2013-2018), al compimento della maggiore età (2018) firma col Manchester City, esordirà in prima squadra nella vittoria della Community Shield contro il Chelsea (2018-2019), ma verrà poi aggregato principalmente all'Under 23.