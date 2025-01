Morto Tony Book, ex capitano del Manchester City: aveva 90 anni

Tony Book, ex capitano e allenatore del Manchester City, è morto all’età di 90 anni. Tra i titoli vinti da calciatore risultano uno scudetto (1967-1968), una Coppa d'Inghilterra (1969-1970), due Coppa di Lega (1970-1971, 1975-1976), una Coppa delle Coppe (1970) ed una Supercoppa d'Inghilterra (1972). Poco dopo, nel 1976, è diventato manager del City, a sostituire Roy Bailey come allenatore del club.

Le parole di Al Mubarak

"Per quasi sessant'anni Tony ha contribuito a plasmare il Manchester City, non solo per ciò che ha fatto come giocatore, capitano e allenatore, ma anche per il modo in cui si è comportato" ha detto il presidente del City, Khaldoon Al Mubarak.