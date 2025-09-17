E' dalle stagioni di Neymar, proseguite poi con Mbappè e Messi, che l'impianto attrae la passione dei tifosi parigini e in vista di questa sera la squadra di Luis Enrique ne avrà una nuova dimostrazione

Mattia Celio Redattore 17 settembre - 12:00

Questa sera il PSG farà il suo esordio in Champions League da campione di Europa in carica. La squadra di Luis Enrique è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso 31 maggio a Monaco. Il primo ostacolo nel cammino dei parigini si chiama Atalanta, un avversario tutt'altro che facile. Sfida che si gioca al Parco dei Principi in uno stadio sold out...per la 169^ volta consecutiva.

PSG, Parco dei Principi il cuore del calcio francese: sempre sold out negli ultimi 8 anni — Il PSG ormai dovrebbe aver capito perfettamente di poter sempre contare sul sostegno dei propri tifosi. Il Parco dei Principi, la casa dei campioni di Europa, si appresta a fare il sold out per la 169^ volta di fila. E' proprio così. Dalla stagione 2017-18 l'impianto della capitale francese registra il tutto esaurito. Non un posto vuoto ogni volta che il PSG gioca una partita casalinga. La sfida di questa sera contro l'Atalanta sarà, dunque, la 169^ volta in cui lo stadio sarà completamente pieno. Un numero sicuramente destinato ad aumentare.

Questo ovviamente la dice lunga sull'attrattiva del PSG, ma anche sul suo limitato margine di manovra per continuare a sviluppare il suo "business stadio". Nell'arco di quindici anni, i ricavi generati dalle attività al Parc sono cresciuti da 20-25 milioni di euro a quasi 200 milioni di euro la scorsa stagione, dopo un anno record. E' dunque evidente che le partenze di fenomeni come Messi, Mbappè e Neymar non hanno affatto influito sul calore dei tifosi verso la squadra. Al contrario.

La vittoria della Champions League ha avuto un impatto ancora più grande sui ricavi dello stadio. Basti pensare, per esempio, che molti biglietti in vista della partita di questa sera sono stati venduti a prezzi ridotti, in modo da dare a tutti la possibilità di godersi la spettacolo. Il secondo elemento significativo per il club riguarda la velocità con cui il Parco dei Principi riesce a riempirsi dato che dei 48.000 posti dello stadio ben 36.750 sono venduti come abbonamenti. E questo anche quando il PSG non gioca.