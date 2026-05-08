L'ex centrocampista del Real Madrid non ha avuto timore nel suo podcast a fare i complimenti alla prossima finalista di Champions League: dall'umiltà del Pallone d'Oro alle istruzioni dell'allenatore spagnolo

Pietro Rusconi
Bayern Monaco PSG

Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale

Il Paris Saint-Germain sta conquistando il cuore di tutti. Dopo gli anni di ingerenze di stelle mondiali e risultati scadenti, la squadra francese sta riscuotendo successo nel pubblico mainstream calcistico. L'avvento di Luis Enrique ha cambiato la narrazione attorno ai parigini e il ricambio di giocatori ha portato i frutti previsti. Con l'obiettivo di un gioco chiaro e possedendo dei giocatori funzionali e disposti a mettersi in secondo piano, il PSG ha saputo mettersi al vertice del calcio mondiale.

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MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Il calciatore tedesco Toni Kroos parla con i media durante la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards Madrid 2026, il 20 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Patricia J. Garcinuno/Getty Images per Laureus)

Gli investimenti pesanti sono rimasti ma ora non concernono più i grossi nomi in voga, quanto calciatori più utili e futuribili per il progetto. Da Messi, Neymar e Mbappé a Dembélé, Kvara e Doué. I 4 titoli dello scorso anno potrebbero sommarsi ai possibili cinque di questa stagione. Nell'annata '25-26, i parigini hanno già conquistato la Supercoppa di Francia, la Supercoppa Uefa, la Coppa Intercontinentale FIFA e ufficiosamente la Ligue 1. Manca solo il bis in Champions League. Del lavoro virtuoso francese se ne sono accorti in molti, tra cui una leggenda dello sport: Toni Kroos.

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Le parole al miele di Toni Kroos verso il progetto del PSG

L'ex bandiera del Real Madrid ha parlato nel suo podcast del match di ritorno tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. In particolare, Toni Kroos si è soffermato sulla sostituzione di Ousmane Dembélé al 65', una scelta folle secondo molti considerando che l'ala francese è il detentore in carica del Pallone d'Oro. L'ex nazionale tedesco ha apprezzato molto la maturità del calciatore, sottintendendo qualche velata frecciata a qualche stella del Real Madrid: "Sostituire il miglior giocatore del mondo dopo 65' e andarsene, senza discutere. Ousmane gli ha stretto la mano e poi ha incoraggiato i compagni dalla panchina. Non come il 90% degli altri che si credono le star delle loro squadre: fanno i gesti in campo poi si siedono imbronciati come salsicce in panchina. Certamente ci sono molti controesempi".

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Toni Kroos poi ha elogiato il lavoro di Luis Enrique: "Nessuno si lamenta. Dimostra di quanto rispetto goda Luis Enrique. In questi dettagli di gestione del gruppo si vede cosa ha fatto con questi ragazzi e con giocatori di livello assoluto. Li ha plasmati, sono felice perché è un successo di squadra".

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