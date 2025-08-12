I due club puntano alla conquista del primo trofeo stagionale: i parigini vogliono riscattare la sconfitta al Mondiale, i londinesi al secondo trofeo europeo in pochi mesi

Jacopo del Monaco 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 22:24)

Ecco dove gli appassionati di calcio potranno vedere la finale della Supercoppa UEFA 2025, che metterà di fronte il Psg ed il Tottenham, che a maggio hanno vinto rispettivamente la Champions League e l'Europa League. La partita, che si giocherà domani sera presso il Bluenergy Stadium di Udine, inizierà alle ore 21:00.

La situazione delle due squadre — Dopo aver vinto tutto a livello nazionale e la Champions League battendo 5-0 l'Inter a Monaco di Baviera, il Psg di Luis Enrique ha perso 3-0 la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea allenato da Enzo Maresca. Esatto un mese dopo quella sconfitta negli Stati Uniti, i parigini torneranno in campo proprio contro gli Spurs e si giocheranno il primo titolo della nuova stagione. Domenica 17, invece, il Psg disputerà la prima giornata della Ligue 1 contro il Nantes.

In una stagione deludente a livello nazionale, il Tottenham ha portato a casa l'Europa League vincendo 1-0 contro il Manchester United grazie alla rete di Brennan Johnson. Questo successo ha riportato un trofeo nella bacheca degli Spurs dopo 17 anni. Nonostante il successo europeo, il club inglese ha deciso di esonerare Ange Postecoglou. Per di più, gli Spurs hanno detto addio Son che, dopo 10 anni a Londra, è diventato un giocatore del Los Angeles FC in Major League Soccer.

Probabili formazioni — Luis Enrique non potrà contare un João Neves che, per aver tirato i capelli a Cucurella durante la finale del Mondiale, ha rimediato una squalifica di 2 giornate. Thomas Frank, nuovo allenatore dei londinesi, farà affidamento sui suoi titolari.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

TOTTENHAM (4-3-3):Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Frank

Psg-Tottenham, dove si potrà vedere la finale — La finale della Supercoppa Europea sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. In streaming, invece, la partita tra Psg e Spurs si potrà vedere su Sky Go e su NOW.