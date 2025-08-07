Son ammette: “La MLS non era la mia prima scelta ma adesso sono qui”

L'ex Tottenham si racconta e ammette che la MLS non era la sua prima scelta. Il calciatore coreano è diventato il trasferimento più costoso nella storia del calcio americano

Michele Massa 7 agosto - 12:33

Son Heung-Min si presenta alla stampa americana. Il coreano dopo aver salutato il Tottenham dopo dieci stagioni ha firmato per il Los Angeles FC firmando un contratto fino al 2027 e diventando l’acquisto più costoso nella storia del campionato statunitense, con quasi 30 milioni spesi per portarlo via dall'Inghilterra.

Son racconta la sua scelta. Dal dubbio Los Angeles all'emozionante addio al Tottenham — UNA SCELTA TUTT'ALTRO CHE FACILE - "A dire il vero, la MLS non era la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata ricevuta al termine della stagione. John Thorringto mi ha convinto: ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha mostrato un nuovo cammino. E ora sono qui. Non sono venuto qui solo per esserci. Sono qui per vincere. Darò tutto me stesso e mostrerò ai tifosi qualcosa di entusiasmante".

LA DEDICA DI SON ALLA SUA EX SQUADRA - "Lasciare il Tottenham, dove ho trascorso gran parte della mia carriera, è stato emozionante ma anche doloroso. Ho dato tutto e, dentro di me, sentivo di aver esaurito ogni energia possibile. Ho chiuso l'avventura con un successo in Europa League e questo mi ha reso orgolioso, non poteva chiudersi al meglio, nonostante le tante difficoltà dell'ultima stagione".