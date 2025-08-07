Son Heung-Min si presenta alla stampa americana. Il coreano dopo aver salutato il Tottenham dopo dieci stagioni ha firmato per il Los Angeles FC firmando un contratto fino al 2027 e diventando l’acquisto più costoso nella storia del campionato statunitense, con quasi 30 milioni spesi per portarlo via dall'Inghilterra.
MLS
Son ammette: “La MLS non era la mia prima scelta ma adesso sono qui”
Son racconta la sua scelta. Dal dubbio Los Angeles all'emozionante addio al Tottenham—
UNA SCELTA TUTT'ALTRO CHE FACILE - "A dire il vero, la MLS non era la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata ricevuta al termine della stagione. John Thorringto mi ha convinto: ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha mostrato un nuovo cammino. E ora sono qui. Non sono venuto qui solo per esserci. Sono qui per vincere. Darò tutto me stesso e mostrerò ai tifosi qualcosa di entusiasmante".
LA DEDICA DI SON ALLA SUA EX SQUADRA - "Lasciare il Tottenham, dove ho trascorso gran parte della mia carriera, è stato emozionante ma anche doloroso. Ho dato tutto e, dentro di me, sentivo di aver esaurito ogni energia possibile. Ho chiuso l'avventura con un successo in Europa League e questo mi ha reso orgolioso, non poteva chiudersi al meglio, nonostante le tante difficoltà dell'ultima stagione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA