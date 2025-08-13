Psg-Tottenham, il pronostico di DDD: parigini favoriti ma gli inglesi scalpitano

Psg-Tottenham, pronostico e analisi di questa Supercoppa Europea Uefa che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. L'analisi del match.

Gennaro Dimonte 13 agosto - 10:01

Psg-Tottenham rappresenta la partita che assegnerà il primo trofeo per club europeo della stagione 2025-2026. La Supercoppa UEFA si giocherà mercoledì 13 agosto alle 21:00 al Bluenergy Stadium di Udine, casa dell'Udinese. Qui il pronostico con relativa analisi della redazione di DDD.

Psg-Tottenham, il momento delle due squadre — Il magic moment dei parigini si è interrotto proprio sul più bello in finale del Mondiale per Club. La dolorosa sconfitta negli USA per 3-0 contro il Chelsea ha lasciato strascichi importanti, con Donnarumma che è stato messo fuori rosa per scelta tecnica. Prima di allora il Psg aveva vinto la Champions League contro l'Inter e aveva perso solo contro il Botafogo nel primo confronto intercontinentale per club.

Sei invece le amichevoli disputate dai londinesi dal 19 luglio a oggi, con il 4-1 subito dal Bayern Monaco come unica nota stonata di questo precampionato. I pareggi contro il Wycombe e Luton hanno comunque fatto storcere il naso ai tifosi, salvo poi vincere il derby contro l'Arsenal 0-1.

Le probabili formazioni — Luis Enrique si affida in porta a Chevalier dopo la clamorosa eliminazione dal progetto di Donnarumma. Hakimi e Nuno Mendes gli esterni, Marquinhos e Pacho a comandare la difesa. In mediana Zaire-Emery giocherà al posto dello squalificato Joao Neves, con Vitinha e Fabian Ruiz a completare il reparto. In attacco ci sarà Dembélé supportato da Doué e Kvaratskhelia.

Thomas Frank esordirà con il 4-2-3-1 con Van de Ven e Romero al centro e la coppa Porro-Spence ai lati. Palinha e Bentancur agiranno in mezzo al campo, Johnson, Sarr e Kudus dietro l'unica punta Richarlison.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Palinha, Bentancur; Johnson, Sarr, Kudus; Richarlison. All. Frank.

Psg-Tottenham, il pronostico di DDD — Ci si aspetta un match molto divertente tra Psg e Tottenham al Bluenergy Stadium di Udine. Considerando il valore delle rose, i parigini hanno sicuramente qualcosa in più ma nelle partite secche può accadere di tutto. Già in finale di Europa League i londinesi hanno dimostrato di poter battere squadre più quotate come il Manchester United in quel caso, non è detto che non possano rifarlo. La cosa certa è che ci saranno dei gol e che potrebbe essere un match da tempi supplementari. Il risultato più probabile in questo caso è il 2-2 (a quota 13.00).

PRONOSTICO: X+GOAL