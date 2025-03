Psv-Ajax, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Psv-Ajax, dove vedere in diretta tv e in streaming l'attesissima sfida di Eredivisie che probabilmente deciderà il campionato.

Gennaro Dimonte 28 marzo - 17:10

Psv-Ajax è in assoluto il match più importante di questa stagione di Eredivisie. Due delle società più blasonate in Olanda si affrontano a otto giornate dalla fine e sono divise da sei punti in classifica. Si prospetta una partita dal tono agonistico molto alto vista la posta in palio. Appuntamento al Philips Stadion di Eindhoven domenica 30 marzo alle ore 14:30.

Il momento delle due squadre — Due vittorie consecutive per il Psv Eindhoven, utili a dare una scossa all'ambiente dopo i risultati negativi arrivati nel mese di febbraio post eliminazione di Champions League contro l'Arsenal. Tanti i punti persi nei confronti dei lancieri che erano a un solo punto di distacco cinque giornate fa, ora sono ben sei per un titolo che è sempre più in discussione. Sicuri assenti Fode Fofana e Ricardo Pepi, alle prese con dei problemi al ginocchio. Fuori anche l'attaccante Lucas Peres, solo due presenze in campionato per lui.

Ajax che è a pochi passi dalla conquista del 37esimo titolo della propria storia. Solo un pareggio, contro l'Az Alkmaar, per i ragazzi di Francesco Farioli nelle ultime cinque sfide. Pesante l'uscita di scena agli ottavi di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, con il risultato complessivo di 6-2. Sarà importante per i biancorossi uscire indenni dal Philips Stadion per mantenere il vantaggio acquisito.

Dove vedere Psv-Ajax in tv e in streaming? — DOVE VEDERE PSV-AJAX IN TV E IN STREAMING - La sfida di domenica 30 marzo tra Psv e Ajax verrà trasmessa in diretta streaming da Mola Tv. In Italia, è l'unica emittente a pagamento che dà la possibilità di guardare l'Eredivisie. Per guardare il match è necessario un abbonamento, una connessione a internet e qualsiasi dispositivo.