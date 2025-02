Bosz festeggia la semifinale di Coppa d'Olanda e "avvisa" anche la Juventus: le dichiarazioni del tecnico del Psv

Enrico Pecci Redattore 5 febbraio - 23:07

Il Psv batte il Feyenoord e vola in semifinale di Coppa d'Olanda. Bakayoko e Til stendono i rivali e fanno sorridere Peter Bosz: martedì prossimo gli olandesi affronteranno la Juventus nella sfida di andata dei playoff di Champions League. Il tecnico ha analizzato la partita in conferenza stampa.

Bosz: "Male il primo tempo, ma è colpa mia" — Il tecnico ha esordito parlando della prestazione di Joel Drommel, autore di una super parata: "È stato molto importante con la mano di richiamo, come ho detto prima. Con la sinistra ha finito per afferrarla. Ero esattamente nella traiettoria del tiro e lo stavo già ammirando. La palla in arrivo in effetti era fantastica, ma fortunatamente l'ha comunque presa con la punta delle dita".

Sulla partita: "Il primo tempo non è stato per i tifosi, perché abbiamo giocato moderatamente. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, siamo riusciti a fare pressione ed a creare occasioni. Il fatto che non abbiamo iniziato bene è stato colpa mia, però. Nel primo tempo non ho piazzato bene molti giocatori, ma abbiamo sistemato la cosa all'intervallo. Poi manca l'automaticità. Prima pensi a qualcosa e pensi di sapere come deve essere fatto, ma non è successo. Ciò significa che non abbiamo avuto l'iniziativa in casa. D'altra parte, però, vedo che un certo numero di ragazzi stanno tornando al loro livello".

Psv, la carica di Bosz: "Ora dobbiamo essere costanti" — Un altro clean sheet per il Psv: "Siamo riusciti ad esercitarci oggi. Abbiamo affrontato molti calci d'angolo e calci di punizione. Alla fine, ha a che fare con l'organizzazione e la tenacia nell'eseguire. Ho visto di nuovo grande tenacia. Abbiamo difeso quelle sospensioni di gioco con tutte le nostre forze".

Bosz "avvisa" le rivali olandesi ed anche la Juve: "Dobbiamo continuare giocando bene. L'ho già detto: la cosa difficile nel calcio è essere costanti. Ora, di nuovo, sto parlando di un buon secondo tempo e contro la Stella Rossa parlavo di un buon primo tempo. Devi assicurarti che sia così per 90 minuti. Quello che penso sia buono per noi è avere il controllo e lasciare che l'avversario corra dietro la palla. Abbiamo dimostrato per molto tempo in questo club che è possibile. Nelle ultime settimane stiamo giocando a calcio sempre meglio, l'ho visto nel secondo tempo, ma ora dobbiamo assicurarci che sia di nuovo così per 90 minuti". Un'ulteriore spinta, dunque, per il Psv in vista del campionato: "Una vittoria fa sempre bene alla tranquillità e al benessere".

