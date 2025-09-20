derbyderbyderby calcio estero PSV, che coppia: i figli di Van Nilsterooy e Huntelaar giocheranno nell’U17

Seb e Liam, rispettivamente figli di Huntelaar e Van Nilsterooij, formeranno la coppia di attacco del PSV U17. Nomi che fanno compiere un nostalgico salto indietro nel tempo.
La coppia Van Nilsterooij - Huntelaar è tornata. Sì, ma non Ruud e Klass. Stiamo parlando dei figli due attaccanti olandesi, ovvero Liam e Seb. I due giovani calciatori giocheranno in questa stagione entrambi nella categoria Under 17 del PSV Eindhoven della quale formeranno la coppia d'attacco. Un duo che rievoca dolci ricordi nel calcio tulipano e se sarà come in genere si dice "tale padre tale figlio", allora ci si possono aspettare grande cosi anche dai due ragazzini.

Klaas - Jan Huntelaar ai tempi dell'Ajax. Suo figlio Seb giocherà nel PSV. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

PSV, i figli di Huntelaar e Van Nilsterooij insieme nell'U17: due nomi due garanzie?

Dopo alcuni anni in Olanda torna a farsi vedere la famosa coppia di attacco Van Nilsterooij - Huntelaar. Questa volta però non sarà composta da Ruud e Klaas, ma dai figli Liam e Seb. I due figli d'arte, rispettivamente classe 2008 e 2009, giocheranno insieme nell'Under 17 del PSV Eindhoven. Seb Huntelaar è arrivato dal Vitesse e ha firmato un contratto fino al 2028. Sia lui che Liam sono nel giro delle giovanili olandesi e il figlio di Van Nistelrooij milita già da 3 stagioni fra le fila dei Contadini.

Il passaggio di consegne padre-figlio

Come ricordiamo, il padre di Seb, Klaas Huntelaar ha militato in squadre come Ajax, Real Madrid e Milan, segnando 42 gol in 76 presenze in maglia Oranje. Ruud Van Nistelrooij, invece, si è messo in mostra proprio nel PSV, poi nel Manchester United e nel Real Madrid, è ricordato come uno dei migliori attaccanti del calcio olandese e non solo, con l'Olanda ha segnato 35 reti in 70 apparizioni. L'anno scorso è stato scelto come allenatore del Leicester ma l'avventure con le Volpi non è stata entusiasmante, dato che non è riuscito ad evitare la retrocessione dei Campioni d'Inghilterra del 2016.

Ora il passaggio di consegna arriva ai rispettivi figli. Sarà difficile ripetere ciò che Ruud e Klaas hanno fatto nella loro carriera ma nel calcio, come si sa, niente è impossibile, soprattutto se ad insegnare il gioco del calcio ci pensano due giocatore con un fiuto del gol invidiabile.

