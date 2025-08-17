Twente-PSV, i migliori marcatori nella storia dei match tra i due club

I due club della massima competizione olandese puntano alla vittoria e, ovviamente, tutto passerà anche dai gol

Jacopo del Monaco 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 09:42)

In occasione della seconda giornata di Eredivisie, ovvero la massima competizione olandese, oggi si affronteranno due squadre importanti del calibro di Twente e PSV. Il match inizierà oggi pomeriggio alle ore 14:30 e si giocherà presso il De Grolsch Veste. In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme chi sono i migliori marcatori di questa sfida.

Twente-PSV, i grandi bomber della sfida — La sfida di oggi pomeriggio mette in palio tre punti preziosi: i padroni di casa vogliono riscattare la falsa partenza; la squadra ospite ha intenzione di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Come tutte le partite, anche questa tra Reds e Contadini passa dai gol, cosa in cui era esperto l'attaccante olandese Willy van der Kuijlen. Soprannominato Mister PSV per aver giocato principalmente nel club di Eindhoven, contro il Twente ha segnato ben 14 reti. Grazie ai suoi 311 gol, van der Kuijlen detiene il record di marcature nella massima competizione olandese.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Hallvar Thorensen, doppio ex del match autore di 10 gol: l'ex ala sinistra norvegese ne ha segnati 3 con la maglia del Twente nel periodo 1976-1981; gli altri sette con la maglia dell'Eindhoven, indossata dal 1981 al 1988. Sul gradino più basso del podio ci sono due olandesi ad 8 reti: Harry Lubse, attaccante del PSV dal 1969 al 1980; Luuk de Jong, attuale centravanti del Porto nonché altro doppio ex che ha realizzato 7 reti con i Boeren in due periodi diversi ed una sola coi Reds dal 2009 al 2012. In top 5 c'è spazio anche per un altro calciatore: il trequartista Arnold Bruggnik, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre dal 1993 al 2003 e ha realizzato 2 reti con il Twente e 5 durante il suo periodo ad Eindhoven.