Scene belle e atipiche quelle di ieri dello stadio Do Dragao. Il nuovo rinforzo dei padroni di casa del Porto, Luuk de Jong, è stato presentato al pubblico ancor prima dell'ufficialità, cogliendo di sorpresa i tifosi

Alessandro Savoldi 4 agosto - 12:27

Clamoroso colpo di teatro da parte del Porto per l’annuncio di Luuk de Jong. L’attaccante olandese, da ieri, è ufficialmente un nuovo giocatore dei Dragoni. E i portoghesi hanno optato per un ingresso in grande stile.

Il sorprendente annuncio di De Jong — Ieri il Porto ha sfidato in casa l’Atletico Madrid, in un’amichevole dedicata al ricordo di Diogo Jota. All’improvviso, però, lo speaker dei lusitani ha fatto alzare decisamente i decibel dello Stadio Do Dragao. Durante la presentazione della squadra, senza nessun preavviso, al microfono è stato annunciato l’acquisto di Luuk de Jong. Una sorpresa rara nel calcio di oggi, dove il calciomercato è documentato praticamente in tempo reale.

L’amichevole si è conclusa poi con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Nel mentre i profili social del Porto e del Psv Eindhoven, dove De Jong ha militato dal 2014 al 2019 e dal 2022 al 2025, hanno confermato il trasferimento. “Un capitano di classe - inizia il comunicato degli olandesi - Un attaccante grintoso. Un leader di cuore. Questo è più di un semplice giocatore. Questo è il PSV. Finali decise. Titoli vinti. Tifosi applauditi. Luuk era lì quando doveva esserci. Sempre. Per sempre uno di noi. Una vera leggenda del club. Grazie, Luuk!”

Nella sua ormai lunga carriera De Jong ha vestito maglie importanti, in patria e all’estero. Dopo gli esordi in Eredivisie, con la consacrazione al Twente, ha giocato al Borussia Moenchengladbach e al Newcastle prima di tornare in Olanda, al Psv. Qui si è ritrovato, attirando l’attenzione del Siviglia. Poi l’esperienza al Barcellona, un secondo ritorno al Psv e ora il trasferimento al Porto. In carriera ha segnato 282 gol in circa 660 partite, un bottino di tutto rispetto. Da segnalare anche la conquista di sei campionati olandesi e dell’Europa League nel 2020 con il Siviglia.