Dopo la vittoria degli USA per 4-2, lo stesso Pulisic ha però voluto fare chiarezza: "Beh, ovviamente era il ballo di Trump. Era solo la danza che stanno facendo tutti, è lui che l'ha creata. Ho solo pensato che fosse divertente riproporla". Niente di politico però: "Non è una danza politica. Era solo per divertimento . Ho visto un sacco di persone farlo e ho pensato che fosse divertente, quindi mi è piaciuto".

Christian Pulisic wasn't the only USMNT player that hit the Trump dance after his goal against Jamaica.