Qatar, super partita dell’Al-Sadd: vittoria per 3-8 e tripletta di Firmino

In Qatar, l'Al-Sadd fa otto gol all'Umm-Salal e Firmino firma la tripletta

Lo scorso mese, in tutte le dieci partite della settima giornata di Serie A sono stati segnati in totale 11 reti, di cui tre soltanto nella partita tra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i rossoneri grazie alla doppietta di Rafael Leao che ha risposto al gol di Robin Gosens. Il numero di reti segnate il quel turno della massima competizione italiana li hanno segnati due giorni fa l'Umm-Salal e l'Al-Sadd. Le due squadre della Qatar Stars League si sono affrontate in occasione della settima giornata di campionato. Le due squadre hanno fornito un grandissimo spettacolo e la partita è terminata col risultato di 3-8 per la squadra ospite. Soltanto la prima frazione di gioco è terminata 2-3 e nella ripresa l'Al-Sadd ha avuto modo di scatenarsi segnando altre cinque reti, mentre i padroni di casa solo uno.