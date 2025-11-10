Qatar, super partita dell’Al-Sadd: vittoria per 3-8 e tripletta di Firmino

L'Al-Sadd, squadra proveniente dal Qatar, nell'ultimo match di campionato ha dato spettacolo. Infatti, la squadra allenata da Sergio Alegre ha vinto 3-8 in casa dell'Umm-Salal, attualmente penultimo in classifica. Tra i grandi protagonisti della gara giocata sabato pomeriggio figura Roberto Firmino. Trasferitosi in Qatar quest'estate dopo l'esperienza all'Al-Ahli in Arabia Saudita, l'ex calciatore del Liverpool ha realizzato ben tre degli otto gol della sua squadra.
Lo scorso mese, in tutte le dieci partite della settima giornata di Serie A sono stati segnati in totale 11 reti, di cui tre soltanto nella partita tra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i rossoneri grazie alla doppietta di Rafael Leao che ha risposto al gol di Robin Gosens. Il numero di reti segnate il quel turno della massima competizione italiana li hanno segnati due giorni fa l'Umm-Salal e l'Al-Sadd. Le due squadre della Qatar Stars League si sono affrontate in occasione della settima giornata di campionato. Le due squadre hanno fornito un grandissimo spettacolo e la partita è terminata col risultato di 3-8 per la squadra ospite. Soltanto la prima frazione di gioco è terminata 2-3 e nella ripresa l'Al-Sadd ha avuto modo di scatenarsi segnando altre cinque reti, mentre i padroni di casa solo uno.
Tra i grandi protagonisti della gara figura Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool e dell'Al-Ahli. Il brasiliano classe 1991 ha realizzato una tripletta, la prima con la maglia del club in cui si è trasferito in estate. Il 34enne non segnava tre gol in un match dall'11 agosto di due anni fa, giorno del suo esordio in Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Ahli contro l'Al-Hazem. Lo scorso mese, tra l'altro, l'Al-Sadd è uscito dalla coppa nazionale perdendo 0-5 proprio contro l'Umm-Salal. La partita di sabato, quindi, sembra quasi una vendetta per la batosta subita in coppa.
