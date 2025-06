Qatar verso il Mondiale per Club 2029 in inverno: stop per la Serie A?

Il paese torna a candidarsi per ospitare anche questa competizione FIFA, dopo la Coppa del Mondo del 2022

Stefano Sorce 30 giugno - 16:05

Il Qatar torna al centro del dibattito calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal The Guardian, il Paese mediorientale avrebbe avviato i primi contatti informali con la FIFA per candidarsi come sede ufficiale del Mondiale per Club 2029. La novità più rilevante? Proprio come accaduto con i Mondiali del 2022, l’intero torneo si svolgerebbe nei mesi invernali, per evitare le temperature estreme che caratterizzano il clima estivo qatariota. Uno scenario che riapre un vecchio dibattito: cosa accadrebbe ai campionati nazionali, in particolare alla Serie A?

Mondiale per Club, Qatar rilancia per il 2029: ipotesi sosta invernale come nel 2022 — Il nuovo format del Mondiale per Club, che dal 2025 prevede la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il mondo, rappresenta già di per sé una sfida logistica e organizzativa di enorme portata. Se dovesse effettivamente tenersi in inverno, si profilerebbe una nuova lunga sosta dei campionati europei, proprio come nel 2022. All’epoca, la Serie A fu costretta a fermarsi per oltre un mese, con un impatto significativo su condizione fisica, calendari e diritti televisivi.

Il Qatar, che ha già dimostrato di saper ospitare eventi di caratura globale, dovrà però vedersela con altri competitor agguerriti: il Brasile, e una candidatura congiunta tra Spagna e Marocco, che punterebbero su impianti già pronti e condizioni climatiche più favorevoli. A rendere il quadro ancora più complesso c'è l’ombra del Mondiale 2034, già assegnato all’Arabia Saudita. Anche in quel caso, data la similitudine climatica con il Qatar, è altamente probabile che il torneo si svolga in inverno, costringendo ancora una volta le leghe europee a rivedere programmazioni e strategie.

La Serie A, già alle prese con un calendario fitto e con diverse competizioni in parallelo, rischia di subire un altro duro colpo in termini di continuità e visibilità. Le emittenti televisive, i club e le stesse federazioni sono già in allerta, consapevoli che una decisione in tal senso potrebbe arrivare entro la fine del 2025, quando la FIFA dovrà ufficializzare la sede del torneo. Il Qatar rilancia, dunque. E il calcio europeo si prepara, ancora una volta, a dover fare spazio.