QPR, il metodo per compattare la squadra: Maori balla la Haka davanti ai giocatori

Ogni rimedio è buono per ricompattarsi e uscire dalle difficoltà più forti e uniti che mai. In casa Queens Park Rangers l'insediamento in panchina di Gareth Ainsworth, ex tecnico del Wycombe Wanderers con un passato da giocatore proprio con gli Hoops, non ha portato, almeno sotto il profilo dei risultati in campo, la tanto sperata ventata di aria fresca. Nelle prime quattro partite con Ainsworth in carica, il QPR ha ottenuto solo una vittoria (l'1-0 casalingo contro il Watford) e tre sconfitte.