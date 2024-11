Racing campione in Sudamerica, Martinez: “Questa coppa è una benedizione di Dio”

Il Racing Avellaneda ha vinto per per 3-1 sul Cruzeiro grazie ai gol di Gastón Martirena, Adrián 'Maravilla' Martínez e Roger Martinez: ha così conquistato la Copa Sudamericana dopo ben 36 anni dall'ultima volta. Per il goleador e top player del club non ci sono dubbi: il successo è stato una benedizione di Dio.