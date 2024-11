Gabigol verso il Cruzeiro: può diventare il calciatore più pagato del Brasile

Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, rimarrà al Flamengo soltanto per un altro mese; poi, l'ex calciatore dell'Inter, stando alle ultime notizie riportate dai media brasiliani, dovrebbe accasarsi al Cruzeiro. Durante il suo periodo con la maglia del Flamengo, Gabigol ha segnato 160 reti e fornito 44 assist in 303 partite, vincendo due titoli di Brasileirão, due Coppa do Brasil e anche due Libertadores. Insomma, un palmares che gli permette di entrare di diritto nella storia recente del club.