Guardiola-Brasile, la Seleção smentisce: “Non ci siamo mossi per lui”

Dopo l'indiscrezione che ha accostato Pep Guardiola alla panchina del Brasile, è arrivata una netta smentita da parte della Seleção.

Alessia Gentile 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 10:45)

Nella giornata di ieri, venerdì 8 novembre, è arrivata l'indiscrezione di un possibile avvicinamento di Pep Guardiola al Brasile; il tecnico del City non ha mai disdegnato la possibilità di andare un giorno ad allenare una nazionale, anzi, ma ha anche sempre ribadito di voler ancora andare avanti con i Citizens che tra l'altro non stanno vivendo un buon momento tra infortuni e risultati negativi. In ogni caso, è quest'oggi arrivata anche la smentita della possibilità da parte della stessa Seleção.

Guardiola-Brasile, il presidente Rodrigues chiude all'ipotesi — A dare la notizia dei presunti contatti che ci sarebbero stati tra l'allenatore forse più ricercato al mondo e la Seleção è stato nella giornata di ieri 'The Athletic: secondo il quotidiano sportivo, il Brasile avrebbe pensato di fare anche sforzi economici importanti per provare a ingaggiare Guardiola che, dal canto suo, avrebbe chiesto tempo per continuare con il City e poi eventualmente cambiare solo in vista dei Mondiali del 2030. Ecco, questa notizia ha fatto il giro del web e probabilmente anche per questo motivo il presidente della Nazionale Brasiliana ha voluto prontamente dire la sua.

Pep Guardiola no Brasil? Entenda. 🤔 Guardiola quer treinar uma seleção nacional e já cogitou o Brasil, mas fontes indicam que ele deve seguir no City e talvez se prepare para comandar uma seleção na Copa de 2030.

📰| The Athletic

Ednaldo Rodrigues, in conferenza stampa, ha infatti dichiarato: "Guardiola è uno dei più grandi tecnici al mondo. Ma non abbiamo fatto nessun tipo di ricerca per lui, non ci siamo mossi per lui . L'allenatore della nostra nazionale è Dorival Júnior".