Radamel Falcao segna e diventa il marcatore più prolifico nella storia del calcio colombiano: sono 347 in carriera.

Luca Paesano 15 novembre - 09:38

Radamel Falcao ha scritto un nuovo capitolo nella storia del calcio colombiano, segnando il suo 347° gol in carriera a 38 anni. Subentrato nella notte nel corso del match tra i suoi Millonarios e il Boyaca Chico, al Tigre sono bastati appena 30 minuti di gioco per trovare la rete e raggiungere un traguardo epocale per il calcio del suo paese. Mai nessun calciatore colombiano ci era riuscito. Battuto il primato di Víctor Hugo Aristizábal, che aveva accumulato 346 gol. A seguire in questa classifica ci sono i giocatori attivi Dayro Moreno, con 343 gol, e Carlos Bacca, che ha segnato 337.

Gol e record, Radamel Falcao fa la storia del calcio colombiano — Radamel Falcao assoluto protagonista nel larghissimo 5-1 dei Millionarios, che grazie alla vittoria nella notte restano in piena corsa per il primo posto in classifica, attualmente occupato dal Santa Fe. Ma era soprattutto la notte del Tigre, che attendeva con ansia un momento storico per lui e per tutto il calcio colombiano. E alla fine è successo.

Il bomber colombiano, noto per la sua tecnica e potenza, ha collezionato gol e trofei in tutto il mondo, rappresentando con orgoglio la Colombia sia in patria che all'estero. La sua carriera si è costruita principalmente in Europa, dove ha segnato ben 311 dei suoi 347 gol. Al Porto, prima tappa del suo viaggio in Europa, Falcao ha realizzato 72 reti e vinto titoli nazionali e internazionali, tra cui l'Europa League. Il suo talento esplode poi all'Atlético Madrid, dove segna 70 gol e si aggiudica la Supercoppa Europea e la Coppa di Spagna.

Con il Monaco raggiunge l'apice della sua carriera, segnando 83 reti in quattro stagioni e vincendo la Ligue 1 nel 2016. Dopo avventure in Turchia con il Galatasaray, in Inghilterra con il Chelsea e in Spagna con il Rayo Vallecano, Falcao è tornato in Colombia con la stessa fame di gol che aveva da bambino. Raggiungere i 347 gol davanti ai suoi connazionali rappresenta il coronamento perfetto per un campione senza tempo, che continua a sorprendere e a riscrivere i record del calcio colombiano.