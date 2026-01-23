L'attaccante portoghese spera di essere disponibile già dalla prossima partita di domenica ma dovrà aspettare la documentazione e soprattutto bisognerà capire la volontà di Mourinho

Mattia Celio Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 15:41)

Sembrava vicino a volare negli Emirati Arabi invece alla fine Rafa Silva ha scelto di seguire il cuore. Il portoghese è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. Per l'ormai ex Besiktas si tratta di un ritorno, dato che aveva già vestito la maglia delle Aquile dal 2016 al 2024. Tuttavia, domenica la sua presenza contro l'Estrela Amadora non è ancora sicura. Ecco il motivo.

Benfica, Rafa Silva in attesa della documentazione per giocare — Dopo un anno e mezzo in Turchia, Rafa Silvaè tornato ad essere un giocatore del Benfica. Come ricordiamo, i rapporti tra il portoghese e il Besiktas, la squadra in cui aveva militato ultimamente, si era fatti molto tesi negli ultimi mesi tanto che il giocatore aveva deciso di saltare gli allenamenti. All'inizio del mercato di riparazione, sul classe '93 si era fatto forte il richiamo degli Emirati Arabi, ma alla fine Rafa Silva ha deciso di tornare nel club lusitano dove aveva già giocato dal 2016 al 2024.

L'ufficialità del suo ritorno al Benfica è stata resa nota nella giornata di ieri, tuttavia per l'attaccante non può ancora essere tesserato per la mancanza del certificato internazionale. Domenica le Aquile saranno impegnate contro l'Estrela Amadora e il club spera di averlo già da subito nella lista dei convocati. La partita, inoltre, si disputerà al Da Luz. Un'occasione importante per debuttare una seconda volta davanti al popolo rosso.

Ma la documentazione potrebbe non essere l'unico problema, Questo perché Mourinho dovrà valutare le condizioni da Rafa Silva. L'attaccante non gioca né si allena in condizioni da novembre, quando è entrato in rotta di collisione con il Besiktas, ma nonostante l' interruzione, i numeri dell'ex bianconero in questa stagione restano sopra la media: 5 gol e 3 assist in 16 partite. Statistiche molto promettenti in vista del suo ritorno in Portogallo.