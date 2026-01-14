Ormai separato in casa l'attaccante portoghese è vicino a lasciare le Aquile Nere. Su di lui ci sono Benfica e Al Ahli. Il club turco chiede non meno di 15 milioni

Mattia Celio Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 20:02)

Come già si sapeva Rafa Silva lascerà il Besiktas. L'attaccante portoghese ed il club turco sono arrivato ad un punto di non ritorno e ora si cerca una nuova sistemazione per il classe '93. Come riporta il quotidiano turco Fanatik sarebbero due le possibili destinazioni per il 32 enne: o il ritorno al Benfica oppure il trasferimento in Arabia Saudita all'Al Ahli.

Besiktas, Rui Pedro Braz cerca di distogliere Rafa Silva dal Benfica. La situazione — Il futuro di Rafa Silva potrebbe conoscere un nuovo capitolo. Secondo il quotidiano Fanatik, non ci sarebbe solo il Benfica sulle tracce dell'attaccante portoghese. Rafa Silva, come ricordiamo, è da tempo ai ferri corti con il Besiktas dopo duri battibecchi che lo hanno spinto a disertare gli allenamenti e, di conseguenza, è stato messo fuori rosa. Adesso si cerca una nuova sistemazione per il classe '93 e, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti un altro club, ovvero l'Al Ahli.

Secondo il quotidiano turco, il club che ha Rui Pedro Braz come direttore sportivo ha presentato un'offerta di 13 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante portoghese. Offerta che al momento non convince il presidente delle Aquile nere che ne chiede invece 15 milioni. Tuttavia, il presidente del club arabo sembra disposto a continuare la trattativa, fortemente desideroso di portare il 32 enne alla corte di Matthias Jaissle.

La situazione, al momento, vede più pronosticabile un passaggio nel ricco calcio asiatico anziché un ritorno al Benfica, squadra in cui Rafa Silva ha militato dal 2016 al 2024. Nonostante ciò sarà importante anche la volontà del giocatore. Nelle prossime settimane si dovrebbe fare chiarezza sul futuro dell'ex Braga, ma è chiaro che non sarà certo in Turchia.