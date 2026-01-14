Bayeux-Marsiglia: goleada dell’OM e pasillo de honor per i dilettanti

Il Bayeux perde 9 a zero ma il Marsiglia di De Zerbi gli tributa i giusti onori a partita terminata.

Federico Iezzi Collaboratore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 19:16)

Nonostante le nove reti subite dal Marsiglia, la serata di Coppa di Francia di ieri sera, i giocatori del Bayeux FC, città più nota per gli arazzi che per il calcio, non se la scorderanno mai. I tifosi del Bayeux, infatti, giunti in 21mila, hanno riempito e colorato lo stadio Michel d'Ornano (casa del Caen) e la squadra, seppur composta da dilettanti, ha dato tutto. A fine match, dando prova di grande sportività, i giocatori di De Zerbi hanno poi tributato agli sconfitti un pasillo de honor.

Bayeux-Marsiglia: goleada dell'OM — Sulla partita c'è poco da dire. La squadra allenata da De Zerbi è terza il Ligue 1 e conta nomi importanti come Greenwood, Aubameyang e Pavard. Il Bayeux FC, invece, è una squadra di dilettanti che gioca nel sesto livello della piramide calcistica francese. La squadra normanna, però, era l'ultima compagine dilettantistica rimasta in Coppa di Francia ed era arrivata fino ai sedicesimi di finale.

Per l'OM, la gara di ieri sera, è stata poco più di una formalità come ha dimostrato la goleada di nove gol inflitti ai poveri avversari. Gli uomini del tecnico ex Sassuolo hanno indirizzato la partita fin dal primo tempo che è finito 0-4. A firmare le reti del parziale sono stati Angel Gomes, Hamed Traoré, Mason Greenwood e Amine Gouiri. Spezzate le poche speranze degli avversari, nel secondo tempo l'OM ha rallentato il ritmo ma proseguito a segnare ben altri cinque gol. Greenwood ha trovato una tripletta, Guoiri un secondo gol. Le ultime due reti portano la firma di CJ Egan-Riley e Neal Maupay.

Il pasillo de honor per i dilettanti sconfitti — Una sconfitta? Si, ma non per il morale e nemmeno per la storia. 21mila spettatori, tifosi della squadra normanna, hanno colorato lo stadio neutro Michel d'Ornano di Caen per seguire i loro beniamini in quella che per loro era una partita decisamente storica. Ma non è finita qui. Perché, conclusa la partita, la squadra di De Zerbi ha deciso di tributare i giusti onori a questa compagine di dilettanti. E lo ha fatto tributando loro un passillo de honor che ha fatto il giro dei social e del web. Una bella manifestazione di sportività e una serata che sicuramente i giocatori del Bayeux non si scorderanno facilmente.