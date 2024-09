Dopo la breve esperienza di sei mesi all' Al-Shabab in Arabia Saudita, Rakitic ha così deciso di tornare in Croazia con tutta la famiglia. Lo stesso calciatore ha rivelato che l'ultima spinta nel prendere tale decisione è arrivata dalla moglie Raquel . Nel frattempo, il centrocampista croato, in un'intervista rilasciata a Canal Sur Radio, ha svelato alcuni particolari retroscena relativi al suo periodo al Barcellona.

Rakitic ricorda gli anni al Barcellona. Con Roma e Liverpool che pasticcio...

Senza troppo girarci intorno, Rakitic ha confessato il motivo per cui non ha più vinto al Barcellona: "Con tutto l'amore e il rispetto che ho per tutte le squadre, al Barcellona non ho vinto più titoli per noia e per pensare a cose diverse dal calcio. Con Roma e Liverpool abbiamo fatto una cazzata, ma sono ancora convinto che la noia di sentirci troppo superiori ci abbia fatto pagare il conto. Se non dai il massimo non vinci. Se fossimo rimasti affamati, avremmo vinto una o due Champions League in più".