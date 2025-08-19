I Gers di Glasgow e i nerazzurri fiamminghi si sfidano per un posto nella prossima competizione UEFA

Filippo Montoli 19 agosto - 09:49

Questa sera, martedì 19 agosto, comincia l'ultima fase dei preliminari di Champions League. Tra le partite in programma, quella tra Rangers e Brugge è la più affascinante. Entrambe le squadre meriterebbero un posto nella fase campionato del torneo, ma i sorteggi hanno voluto che si incontrassero anzitempo. Vincere la partita d'andata potrebbe già voler dire mettere un'ipoteca sul passaggio del turno. Ecco dove vedere Rangers-Brugge in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — La stagione dei Rangers è cominciata molto presto quest'anno proprio a causa dei turni preliminari di Champions League. La squadra di Glasgow è scesa in campo la prima volta il 22 luglio. Il percorso per arrivare alla partita di stasera non è stato dei più semplici. Panathinaikos e Viktoria Plzen sono stati ossi duri, ma in entrambi i casi gli scozzesi sono usciti vincitori. Sono state le due partite ad Ibrox (2-0 e 3-0) a permettere il passaggio del turno. In campionato, invece, la partenza non è stata entusiasmante, con 2 pareggi in 2 partite. I Rangers hanno infine giocato il primo turno della coppa locale, vinto per 4-2 contro l'Alloa.

La nuova stagione del Brugge è iniziata anche prima di quella degli scozzesi, con la Supercoppa belga vinta sull'Union Saint-Gilloise il 20 luglio. In campionato ha avuto una partenza molto buona, vincendo 3 delle 4 partite giocate fino a questo momento, tra cui il derby con il Cercle Brugge. L'unica sconfitta è arrivata con il Mechelen per 2-1. In Champions League, invece, la squadra belga ha cominciato il proprio percorso solo al turno precedente a questo. Il doppio confronto tutt'altro che semplice con il Salisburgo è però stato superato con due vittorie. 1-0 in Austria e 3-2 in Belgio.

Le probabili formazioni — Russell Martin ha il solo Dessers in dubbio per la partita e per questo dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico degli scozzesi dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Butland tra i pali. Difesa a quattro con Tavernier e Aarons sulle fasce e la coppia Djiga-Souttar nel mezzo. In mediana spazio al duo Raskin-Diomandé. Sulla trequarti, Antman, Cameron e Gassama daranno appoggio all'unica punta Igamane.

Nicky Hayen ha invece due giocatori in dubbio, ovvero Ordoñez e Skoras. Il Brugge dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. La porta sarà difesa dal solito Mignolet. In difesa, Seys, Mechele, Spileers e Meijer. Centrocampo a tre con Onyedika, Reis e Vanaken. In attacco, le ali Forbs e Tzolis supporteranno la punta Vermant.

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Raskin, Diomandé; Antman, Cameron, Gassama; Igamane. Allenatore: Russell Martin.

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Spileers, Meijer; Onyedika, Reis, Vanaken; Forbs, Vermant, Tzolis. Allenatore: Nicky Hayen.

Rangers-Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita d'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League in programma martedì 19 agosto alle 21:00 ad Ibrox sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su SkySport Calcio, canale 202, e in streaming su SkyGo e Now.