Rangers-Brugge, dove vedere il preliminare di Champions League in diretta tv e streaming

Rangers Brugge dove vedere
I Gers di Glasgow e i nerazzurri fiamminghi si sfidano per un posto nella prossima competizione UEFA
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Questa sera, martedì 19 agosto, comincia l'ultima fase dei preliminari di Champions League. Tra le partite in programma, quella tra Rangers e Brugge è la più affascinante. Entrambe le squadre meriterebbero un posto nella fase campionato del torneo, ma i sorteggi hanno voluto che si incontrassero anzitempo. Vincere la partita d'andata potrebbe già voler dire mettere un'ipoteca sul passaggio del turno. Ecco dove vedere Rangers-Brugge in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

La stagione dei Rangers è cominciata molto presto quest'anno proprio a causa dei turni preliminari di Champions League. La squadra di Glasgow è scesa in campo la prima volta il 22 luglio. Il percorso per arrivare alla partita di stasera non è stato dei più semplici. Panathinaikos e Viktoria Plzen sono stati ossi duri, ma in entrambi i casi gli scozzesi sono usciti vincitori. Sono state le due partite ad Ibrox (2-0 e 3-0) a permettere il passaggio del turno. In campionato, invece, la partenza non è stata entusiasmante, con 2 pareggi in 2 partite. I Rangers hanno infine giocato il primo turno della coppa locale, vinto per 4-2 contro l'Alloa.

Rangers-Brugge, dove vedere il preliminare di Champions League in diretta tv e streaming- immagine 2
Russell Martin, allenatore dei Rangers (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

La nuova stagione del Brugge è iniziata anche prima di quella degli scozzesi, con la Supercoppa belga vinta sull'Union Saint-Gilloise il 20 luglio. In campionato ha avuto una partenza molto buona, vincendo 3 delle 4 partite giocate fino a questo momento, tra cui il derby con il Cercle Brugge. L'unica sconfitta è arrivata con il Mechelen per 2-1. In Champions League, invece, la squadra belga ha cominciato il proprio percorso solo al turno precedente a questo. Il doppio confronto tutt'altro che semplice con il Salisburgo è però stato superato con due vittorie. 1-0 in Austria e 3-2 in Belgio.

Le probabili formazioni

—  

Russell Martin ha il solo Dessers in dubbio per la partita e per questo dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico degli scozzesi dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Butland tra i pali. Difesa a quattro con Tavernier e Aarons sulle fasce e la coppia Djiga-Souttar nel mezzo. In mediana spazio al duo Raskin-Diomandé. Sulla trequarti, Antman, Cameron e Gassama daranno appoggio all'unica punta Igamane.

Rangers-Brugge, dove vedere il preliminare di Champions League in diretta tv e streaming- immagine 3
Nicky Hayen, allenatore del Brugge (Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Nicky Hayen ha invece due giocatori in dubbio, ovvero Ordoñez e Skoras. Il Brugge dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. La porta sarà difesa dal solito Mignolet. In difesa, Seys, Mechele, Spileers e Meijer. Centrocampo a tre con Onyedika, Reis e Vanaken. In attacco, le ali Forbs e Tzolis supporteranno la punta Vermant.

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Raskin, Diomandé; Antman, Cameron, Gassama; Igamane. Allenatore: Russell Martin.

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Spileers, Meijer; Onyedika, Reis, Vanaken; Forbs, Vermant, Tzolis. Allenatore: Nicky Hayen.

Rangers-Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita d'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League in programma martedì 19 agosto alle 21:00 ad Ibrox sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su SkySport Calcio, canale 202, e in streaming su SkyGo Now.

