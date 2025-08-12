Due tra i migliori club al mondo nel trovare giovani talenti, formarli, e dargli il tempo necessario per crescere nel panorama calcistico europeo

Giorgio Abbratozzato 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 12:46)

Negli ultimi anni, Salisburgo e Brugge si sono affermate come due delle squadre migliori in Europa nella scoperta e valorizzazione di giovani talenti. I due club da ormai diversi anni scovano calciatori dal talento luminoso in giro per l'Europa e gli lasciano lo spazio e la possibilità di crescere. Restano al club 4-5 anni, fino a quando arriva il momento giusto per monetizzare il loro trasferimento, e il ciclo continua.

Salisburgo, un trampolino verso i top club europei — La società affiliata a Red Bull si è imposta con forza nel panorama calcistico europeo. Il supporto organizzativo del colosso austriaco è stato decisivo, soprattutto grazie al legame con il Lipsia, che ha permesso di generare incassi per decine di milioni di euro.

Uno dei nomi più noti usciti dal vivaio austriaco direzione Milano è Noah Okafor, ceduto nel 2023 per 14 milioni al Milan. Il club meneghino ha portato a casa un talento a buon prezzo, visto che il contratto che aveva al tempo era in scadenza. L'attaccante titolare della Svizzera ha lasciato il segno diverse volte entrando dalla panchina, ma non ha mai conquistato il posto da titolare attualmente occupato da Rafael Leão.

Un altro ex Salisburgo che ha scelto la Serie A è stato Omar Solet. Il difensore attualmente in forza all'Udinese ha già un valore di mercato che si aggira sui 30 milioni di euro.

Dal club austriaco sono passati anche Dominik Szoboszlai e Benjamin Šeško, due gioielli approdati prima al Lipsia e poi in Premier League. Per il gruppo Red Bull, le loro cessioni hanno fruttato complessivamente oltre 100 milioni di euro e ora Liverpool e Man Utd possono godersi le loro prestazioni.

Brugge, talenti in uscita ogni anno Il colpo più recente di cui non si può non parlare è quello di Ardon Jashari al Milan. La cessione è stata la più redditizia della storia del club belga, 39 milioni di euro bonus compresi. Prima di lui però il Milan aveva effettuato un altro acquisto importante, che ha alimentato le aspettative sulla stagione 23/24. Charles de Kaetelare era stato acquistato dal Milan per 32 milioni. Purtroppo il ragazzo dalle qualità visibili non è riuscito a esprimersi a Milano e Stefano Pioli non è mai riuscito a trovargli una posizione adatta. L'estate successiva è stato mandato in prestito all'Atalanta, che ne ha riscattato il cartellino.

Un altro talento uscito quest'estate dal club è stato Maxim De Cuyper, che è stato venduto al Brighton per 20 milioni di euro. Un terzino dalle grandi doti tecniche, pronto a imporsi anche in Premier League.

Tra i talenti venduti negli ultimi anni figurano anche: Noa Lang, Skov Olsen, Strinja Pavlovic, Kossonou, Luka Sučić. Si potrebbe stilare una lista con tutti questi nomi e comporre diverse formazioni titolari che non sfigurerebbero nei top 5 campionati europei.