Continua la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari ma al momento le parti restano distanti. Il centrocampista svizzero classe 2002 ha espresso la volontà di trasferirsi in rossonero già in questa sessione di mercato. L’amministratore delegato del club belga, Bob Madou, ha ribadito che l'offerta giusta non è ancora arrivata. “Al momento non ci sono offerte che mi fanno pensare a una cessione del giocatore. Abbiamo parlato con il Milan ma senza pensare ai soldi”, ha dichiarato Madou in un’intervista ai quotidiani belgi Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad.

L’allenatore dell’AC Milan Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare osservano durante i test medici dell’AC Milan. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il Brugge fa muro

Madou ha confermato che il Club Brugge non considera Jashari alla fine di un ciclo e non ritiene quella del Milan un’offerta da top club in grado di far vacillare la dirigenza: “Per noi Jashari non è alla fine di un ciclo. Non è arrivata un’offerta giusta da un top club per farlo partire. Un esempio lo abbiamo avuto con De Cupyer, ma questo non è il caso. Capiamo che il giocatore possa essere deluso, ma lui sa bene cosa ci aspettiamo”.

Ardon Jashari del Club Brugge KV si riscalda prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024/25. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Milan, Jashari spinge per il trasferimento

Il giocatore, dal canto suo, ha deciso di non partire in ritiro con il Club Brugge per forzare il trasferimento. Una mossa che conferma la sua volontà di raggiungere i rossoneri, club che ha messo in cima alla lista delle sue preferenze. Nell’ultima stagione, Jashari ha collezionato 52 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist, confermandosi uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

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Alternative a Jashari: Xhaka e Guerra nel mirino del Milan

Come possibili alternative ad Ardon Jashari, Igli Tare sta monitorando con attenzione altri profili interessanti come Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Javi Guerra del Valencia. Il centrocampista svizzero è esperto e dotato di grande visione di gioco, potrebbe portare equilibrio e leadership al centrocampo rossonero.

Javi Guerra rappresenta un’opzione più giovane e promettente, un centrocampista alto 1,87 mt con abilità tecniche e dinamismo che ben si sposano con l'idea di centrocampista ideale per Allegri. Entrambi i profili restano comunque valutati con attenzione, mentre la trattativa per Jashari vive una fase di stallo.