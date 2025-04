Raphinha sta vivendo una stagione da grande protagonista con il Barcellona : 43 presenze e 28 reti tra campionato e coppe, vittoria della Supercoppa di Spagna e catalani ancora in corsa sia per la conquista della Liga che della Champions League . Lo stesso, però, non si può dire per le sue performance con la maglia del Brasile , soprattutto dopo la debacle per 4-1 contro i rivali storici dell' Argentina . Proprio di quella partita l'attaccante dei blaugrana è tornato a parlare nelle ultime ore.

Dopo la sfida con il Borussia Dortmund, il classe '96 è tornato a parlare di quelle dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo senza provare il minimo pentimento: "Forse la parola che ho usato - ha raccontato - non era la più appropriata, ma quando indosso la maglia della nazionale, è perché sono qui per difenderla, per difendere il mio Paese. Ciò che conta per me è difendere i miei tifosi, che siano in nazionale o qui a Barcellona. Se dovrò combattere, non importa chi ci sia dall’altra parte, per il bene della squadra, combatterò". Ha poi aggiunto: "Non tornerò su una parola di quello che ho detto. Come ho detto, lotterò sempre per la maglia della nazionale finché sarò lì".