Ranking Fifa, Italia ancora al nono posto. Argentina sempre prima

Nessun movimento per la squadra allenata dal ct Luciano Spalletti. Si scambiano la posizione invece Francia e Spagna, mentre l'Albiceleste mantiene il comando della graduatoria.

L’Italia resta al nono posto nel ranking Fifa, nonostante l’eliminazione in Nations League per mano della Germania. Resta in vetta l’Argentina, che ha battuto Uruguay e Brasile.