Qualificazioni Mondiali, confermate le fasce: prima l’Italia. Il quadro completo.

Oggi è stato pubblicato il nuovo Ranking FIFA, e di conseguenza sono state confermate le teste di serie per il sorteggio delle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, che si terrà in Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

Le cinque fasce

Come di consueto, le rappresentative europee sono state suddivise in cinque fasce e il sorteggio, previsto il 13 dicembre a Zurigo, comporrà i gironi diversificando partite in casa e gare in trasferta. Ci saranno, infine, dei gruppi da quattro squadre e altri da cinque: quelli da cinque inizieranno a scendere in campo a marzo 2025, mentre gli altri dal quattro settembre. Tutte i gironi saranno conclusi a novembre 2025.