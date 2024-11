Le qualificazioni Mondiali della CONMEBOL entrano nel vivo. Nel match valido per la 12ª giornata il Brasile ospita l' Uruguay nello scontro diretto dell'Estádio Fonte Nova (Salvador) che vale il secondo posto in classifica. La Seleçao è reduce da tre risultati utili di fila, ma nell'ultimo confronto non è andata oltre l'1-1 col Venezuela , complice l'errore dal dischetdto di Vinicius . La Celeste, invece, dopo cinque gare senza vittoria tra amichevoli (1-1 col Guatemala ) e qualificazioni, ha ritrovato il sorriso contro la Colombia . La Nazionale allenata da Marcelo Bielsa , trascinata dai gol di Aguirre e Ugarte , è riuscita a superare 3-2 i Cafeteros al 101'.

Dove vedere le Qualificazioni Mondiali CONMEBOL in diretta tv

BRASILE URUGUAY DIRETTA TV - Brasile-Uruguay, gara valida per la 12ª giornata delle Qualificazioni al Mondiale 2026 (Stati Uniti, Canada, Messico) del Gruppo CONMEBOL. Brasile a caccia di un successo che gli permetterebbe di sorpassare l'Uruguay al 2° posto; la Celeste del Loco Bielsa, invece, con una vittoria aumenterebbe il vantaggio in classifica sulla Seleçao. Dove sarà possibile vedere Brasile-Uruguay in diretta tv e in streaming gratis? Brasile-Uruguay-Colombia si giocherà mercoledì 20 novembre alle 01:45, sfortunatamente nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per la trasmissione in Italia. L'unico modo per seguire l'incontro, dunque, sarà attraverso la consultazione delle rispettive pagine ufficiali e social delle due Federazioni Calcistiche.