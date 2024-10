Uruguay in crisi, Bielsa: “Non è un momento semplice”

Uruguay, continua il momento no della Celeste. Anche il Ct della Celeste Marcelo Bielsa conferma: "Non è un periodo semplice"

Vincenzo Bellino Redattore 16 ottobre 2024 (modifica il 16 ottobre 2024 | 22:04)

Dopo il 3° posto finale in Copa America, l'Uruguay sta attraversando il momento più difficile della gestione Bielsa. Nel girone delle qualificazioni Mondiali la Celeste non vince da quattro gare e nelle ultime uscite non è andata oltre lo 0-0 con l'Ecuador ed è stata sconfitta dal Perù.

Bielsa: "Non è un momento semplice" — Il pareggio contro l'Ecuador rappresenta l'ennesima occasione persa. Il Commissario tecnico dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha ammesso che il momento non è semplice, ha analizzato le difficoltà che la squadra sta incontrando e ha sottolineato come la mancanza di gol stia pesando molto: "Il momento della squadra non è semplice. A volte, non subisce situazioni o gol ha valore. È una giustificazione poco convincente, ma così la penso".

Uruguay, le critiche di Suarez non aiutano — Oltre alle difficoltà in campo, Bielsa deve affrontare anche delle tensioni all'interno del gruppo. Luis Suárez ha espresso perplessità riguardo alcune scelte tattiche del tecnico, una critica che sembra essere condivisa anche da alcuni compagni di squadra. La sconfitta contro il Perù ha acuito il malcontento, e il pubblico non ha nascosto la propria frustrazione, manifestando il proprio disappunto con fischi alla fine del match. Bielsa però non fa drammi e indica la via: "Le critiche sono giuste, ma dobbiamo migliorare e invertire la rotta in vista delle sfide decisive contro Colombia e Brasile".