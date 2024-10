L'Uruguay non sa più vincere . Ancora una sconfitta, quella maturata nelle ultime ore contro in casa del Peru per 0-1: decisivo il gol di Araujo che all'88' minuto ha regalato tre punti importanti alla compagine allenata da Jorge Fossati.

Una sconfitta, quella per i ragazzi di Marcelo Bielsa , che segue una scia di risultati negativi che dura dall'estate: l'ultima vittoria dell'Uruguay, di fatto, risale a quella conquistata nel girone di Copa America contro gli Stati Uniti. Dopo, tra la stessa Copa, amichevole gare di qualificazione al Mondiale, non sono arrivati altri successi.

Uruguay ancora sconfitto, il mea culpa di Bielsa

Tempi difficili per l'Uruguay e per il suo commissario tecnico, anche dopo le dichiarazioni di Luis Suarez che ha svelato come il rapporto tra giocatori ed allenatore sia tutt'altro che idilliaco. Al netto di questo, però, Bielsa ha deciso di presentarsi comunque in conferenza stampa dopo la sconfitta col Peru, lasciandosi andare anche ad un mea culpa.