Italia, Spalletti: “Siamo sulla strada giusta, Donnarumma? Si sentiva debole”

Nonostante la sconfitta rimediata contro la Francia, l'Italia supera il girone di Nations League e può, tutto sommato, soddisfatta. Il match è stato commentato in conferenza stampa da Luciano Spalletti, che oltre a fornire il suo punto di vista sulla partita ha anche parlato di alcuni singoli. Di seguito vi proponiamo le parole del Commissario Tecnico azzurro.

Sulla partita, Luciano Spalletti è stato abbastanza sintetico: "I ragazzi volevano andare a sfidare l'avversario, lì si spendono energie. L'avevamo rimessa a posto, sembrava di poter gestire la partita. Il terzo calcio piazzato ci ha creato problemi , poi abbiamo tentato la reazione per rifare gol, ma loro sono fisici. Ora rivedremo le situazioni per bene, loro dal punto di vista fisico sono una delle squadre più forti che ci sono".

La Nations League, come detto, termina qui, almeno per quanto riguarda la sua fase a gironi. E, in conferenza stampa, i giornalisti hanno chiesti all'ex tecnico del Napoli un bilancio di questa frazione di competizione. "Mi porto nella lavagnetta che siamo sulla strada giusta", ha detto Spalletti. "Ho visto molte cose ricercate nella maniera corretta, ci siamo fatti influenzare dall'emozione della partita, abbiamo forzato la gara. Nel secondo tempo la partita era gestita bene, spesso avevamo palla noi, abbiamo perso qualche palla di troppo, dobbiamo essere più puliti nella gestione della palla. L'analisi è sicuramente positiva, è chiaro che c'è da rivedere qualcosa. Quando si rientrerà il gruppo squadra sarà questo".