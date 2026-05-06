Che voglia di Clasico. Raphinha vuole esserci in una delle partite più importanti della stagione. O forse, a questo punto, anche la più importante. Il brasiliano ha da poco recuperato dal lungo infortunio che lo ha costretto a saltare molte sfide importanti, come quella del match di ritorno contro l'Atletico Madrid. Ma ora non vuole più rimanere ai margini: vuole essere protagonista. E quale occasione migliore che il match contro il Real Madrid. Domenica c'è la super sfida che può significare Scudetto. Raphinha vuole esserci. E Flick potrebbe farci più di un pensierino.

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Raphinha faz forte desabafo à ESPN sobre especulações de saída do Barcelona: #LALIGANaESPN #FutebolNaESPNhttps://t.co/54qh2MGd7n — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 6, 2026

Il lungo infortunio e la voglia di tornare: Raphinha vuole il Clasico

lo conoscono bene., quando vede blancos, si trasforma: ha messo più volte il suo nome nel tabellino. E la voglia di farlo nuovamente, non manca. Il brasiliano non vuole più perdere tempo. Ne ha già perso abbastanza. Non è mai stato uno dall'infortunio facile. Ma quest'anno lo ha messo alla dura prova: le tante partite e il, gli hanno negato il sogno di essere decisivo anche in questa stagione. Si, perché il suo nome, lo scorso anno, ha fatto più volte tremare le difese avversarie:è stato uno dei migliori al mondo.

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Il Barcellona, in questi ultimi mesi, l'ha sentita la sua assenza. E parecchio. Proprio per questo, Flick potrebbe lanciarlo subito dal primo minuto. Domenica si decide una stagione. E si fa anche la storia. Non si è mai decisa una Liga dopo un Clasico. Stavolta però è diverso. Al Barca basta una vittoria per dichiararsi campione. E l'occasione di farlo col Real è ghiotta. Con un Raphinha in più, poi, potrebbe essere anche più facile. Parola al campo: dove il brasiliano vorrà tornare protagonista.

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