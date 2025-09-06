Attaccante del Barcellona, Raphinha si stava godendo le vacanze con la famiglia a Disneyland, in Francia. La pausa dai campi da gioco, però, non è filata liscia come l'olio durante tutto il soggiorno: infatti, l'attaccante brasiliano è rimasto parecchio scottato da un evento che ha coinvolto suo figlio. Il bambino, di nome Gael, ha chiesto ieri un abbraccio a Cip e Ciop - tra le più acclamate mascotte del parco divertimenti - ma questo non è arrivato, provocando la rabbia dei genitori. Raphinha e la sua compagna, Natalia Rodrigues, hanno denunciato l'accaduto sui social, accusando i dipendenti travestiti di non aver abbracciato il figlio solo perché di colore.
L'episodio
Raphinha furioso a Disneyland: “Perché i bambini bianchi sono stati abbracciati e mio figlio no?”
La denuncia della moglie di Raphinha—
La prima a denunciare il brutto episodio è stata la moglie del calciatore, Natalia, con un video pubblicato sui social. Nel post si vede Gael intento ad abbracciare le due persone travestite da Cip e Ciop, senza ricevere alcuna considerazione. Le mascotte, però, abbracciavano altri bambini: "Mio figlio implorava un abbraccio. Teneva entrambe le mani della bambina in modo che lei non dovesse tenere le sue. E alla fine, triste, è andato via con la bambina", ha scritto la compagna del calciatore del Barça.
L'attacco di Raphinha—
Alle accuse di Natalia Rodrigues hanno fatto seguito quelle di Raphinha. Il calciatore, infatti, ha ripostato il video e attaccato in maniera più forte i dipendenti, accusandoli in modo specifico di non aver abbracciato Gael perché di colore: "I vostri dipendenti sono una vergogna. Non dovreste trattare le persone in questo modo, soprattutto un bambino. Dovreste rendere felici i bambini, non disprezzarli. Preferirei dire che è stata arroganza, più che altro. Siete una vergogna. Capisco la stanchezza di chi lavora in questo settore, ma perché sono stati abbracciati tutti gli altri bambini bianchi e non mio figlio?".
